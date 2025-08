En espera de la ronda Nord de Terrassa i Sabadell

L’ampliació de la C-16 millora la connexió de la comarca amb la B-40. L’autovia fa de pont entre el Baix Llobregat i el Vallès, d’Abrera fins a Terrassa, però no arriba encara a Sabadell i a Castellar del Vallès. Fem una radiografia de tot el que sabem de la ronda Nord, una demanda històrica dels ajuntaments i de les entitats econòmiques i socials de la comarca.

Traçat: 8 quilòmetres i sis túnels

La Generalitat tindrà l’última paraula sobre la ronda Nord, però els ajuntaments de Sabadell i de Terrassa ja han traslladat les seves propostes al Departament de Territori: dibuixen una ronda Nord de 8,2 quilòmetres, amb dos carrils per sentit i sis túnels. “Ha de ser una ronda, no un carrer o un carril bici”, va afirmar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una ocasió.

Fent el recorregut d’oest a est, la B-40 va des de l’A-2, a Abrera, fins al nord de Terrassa. L’autovia acaba a la rotonda de Can Roca. El consistori egarenc proposa que la ronda Nord vagi semisoterrada, i demana quatre túnels i quatre viaductes, per salvar l’avinguda del Vallès i la riera de les Arenes, on proposen situar una de les sortides de la ronda. Un cop a l’entorn del parc Agrari i del golf –la part més crítica ambientalment– plantegen una successió de tres túnels que sumen 800 metres en total.

Ja dins del terme municipal de Sabadell, l’Ajuntament també demana un túnel per sota del rodal amb l’objectiu de reduir l’impacte paisatgístic. L’enllaç amb la ronda Oest seria a dos nivells i després la carretera continuaria, ja en túnel, per sota del passeig de les Palmeres. A l’altura del camp de futbol de la Unió Esportiva Planadeu, es proposa que la ronda surti en superfície i baixi fins a la carretera de Prats per enllaç amb Castellar del Vallès.

Qui planificarà les obres: la Generalitat

L’acord entre l’Estat i la Generalitat per la B-40, de l’any 2023, situa el Govern català com l’encarregat del disseny, el projecte i l’execució de l’obra, i abans dels estudis informatius, sectorials i ambientals que siguin necessaris per tirar l’actuació endavant.

Per tal de desencallar la infraestructura, Territori nomenarà un responsable per coordinar el projecte després de l’estiu, perquè s’encarregui dels estudis previs i faci d’enllaç entre l’executiu autonòmic i els municipis implicats, és a dir, Terrassa Sabadell i Castellar del Vallès.

El calendari: el 2035, en el millor dels casos

La construcció de la ronda Nord no serà d’avui per a demà. Segons les previsions de l’Ajuntament de Sabadell, caldrà esperar, pel cap baix, uns deu anys perquè estigui operativa. La tramitació d’una obra d’aquestes característiques és lenta: abans de veure les excavadores, s’hauran d’elaborar els estudis informatius i ambientals. Després, es podrà redactar el projecte constructiu, licitar i adjudicar les obres, sempre que no hi hagi recursos en contra per part de les entitats ecologistes.

El cost: centenars de milions d’euros

Sense un traçat i un projecte definitius, no es pot fer una estimació del cost de la ronda Nord. L’existència de trams soterrats a l’entorn del Reial Club de Golf El Prat o per sota de Can Deu podria encarir el projecte. Sabadell va arribar a plantejar perforar amb màquina tuneladora, un mètode constructiu que encariria l’obra, però després ho va descartar pel seu cost elevat.

El Govern de l’Estat ha previst una transferència de 200 milions d’euros a la Generalitat per finançar la infraestructura i, si el projecte s’encareix, la Generalitat hi hauria d’abocar diners.