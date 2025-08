No tanquem per vacances

A l’agost, la ciutat ja no queda (tan) deserta com anys enrere, quan gairebé tota activitat s’aturava i els serveis públics funcionaven al mínim. Tot i així, el mes continua marcant una pausa en el ritme habitual, i molts serveis municipals ajusten el seu funcionament a la realitat estiuenca. El transport urbà de TMESA, per exemple, redueix les freqüències.

Biblioteques, museus i, és clar, refugis climàtics com les piscines ofereixen bones opcions per gaudir de l’oci si es decideix passar les vacances a prop o cal resguardar-se de la calor. En canvi, centres i equipaments cívics romandran tancats fins al setembre. Paral·lelament, les oficines d’atenció ciutadana es mantenen obertes per a qui vulgui aprofitar el parèntesi d’agost per posar al dia tràmits pendents que sovint costen d’encabir enmig de la rutina diària. Això sí, cal demanar cita prèvia.

Terrassa adapta el seu ritme al mes d’agost, però sense perdre del tot el pols. Els parcs i espais verds esdevenen punts de trobada, especialment a les tardes; la piscina de Vallparadís i les de les Arenes, Sant Llorenç i la Maurina s’omplen de terrassencs, i iniciatives com les activitats familiars o les visites guiades patrimonials també mantenen viva la vida comunitària. També pot ser que siguis dels qui aquest mes optin per acostar-se a la natura a l’Anella Verda.

I si el pla és moure’s fora sense cotxe, serveis com els trens o els autobusos interurbans continuen funcionant, amb horaris adaptats a la calma estival. A continuació, repassem alguns dels serveis que es mantenen operatius aquest mes i també aquells que reobriran a finals d’agost, quan el setembre s’acosti inexorablement.

Incidències a la llar

Tot i que l’agost és sinònim de calma i calendaris menys atrafegats, la ciutat continua funcionant i també poden sorgir imprevistos a la llar. Si durant aquest mes tens un tall d’aigua, pots contactar amb Taigua les 24 hores al 93 736 28 20 o a través del web taigua.cat. En cas d’incidències amb el subministrament elèctric, cada companyia disposa del seu propi servei d’atenció telefònica.

Autobusos: Quan arriba el pròxim bus?

Durant el mes d’agost, la disminució d’usuaris habitual fa que TMESA adapti els horaris de totes les línies d’autobús fins al diumenge 31. Aquesta mesura respon a la baixada generalitzada de la demanda, pròpia del període estival, i permet optimitzar el servei. Els nous horaris ja es poden consultar de manera fàcil a través de la web de l’empresa, l’aplicació mòbil o a les pròpies parades, on es troben disponibles en format físic.

Al web, els usuaris poden accedir a la informació actualitzada seleccionant la línia i la parada concreta per saber l’horari exacte de pas. A les línies perifèriques i a la línia H de l’Hospital, els intervals poden arribar fins als 30 minuts entre autobusos. En canvi, a les línies que recorren eixos més centrals, com la 8 i la 9, la freqüència es manté força regular, amb un pas aproximat cada 10-12 minuts durant gran part del dia.

Els autobusos de TMESA

Nebridi Aróztegui

Biblioteques: Un racó fresc per perdre’t entre els llibres

Si busques un refugi de lectura per aquest agost, pots anar a la biblioteca, excepte les dels districtes 2 i 5, que tanquen tot el mes. La Central obre de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 15.30 a 20 hores, i els dissabtes al matí (tancada el 15 i 16 d’agost). Les biblioteques dels districtes 3, 4 i 6 obren de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, i cadascuna ofereix un matí: la del districte 3 els dijous, la 4 els dimarts i la 6 els dimecres, de 9.30 a 13.30 hores . Totes tres romanen tancades els dissabtes. Els serveis finalitzen 15 minuts abans del tancament.

La Biblioteca Central, una oportunitat per llegir i fugir de la calor

Nebridi Aróztegui

Museus: Si et quedes a casa, coneix els museus

Si no marxes a l’agost, aprofita per fer turisme local. El Museu de Terrassa manté l’activitat tot el mes. La Seu d’Ègara i el Castell de Cartoixa de Vallparadís obren de dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, i diumenges i festius com el 15 d’agost d’11 a 14 hores. La Casa Alegre de Sagrera també obrirà de dimarts a dissabte de 16 a 19 hores, i diumenges i festius d’11 a 14 hores. L’horari del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) és de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14.30 hores. Dilluns, tots tancats.

Castell Cartoixa de Vallparadís

Nebridi Aróztegui

OAC: Aquest mes també és per resoldre tràmits

L’agost també pot ser un bon moment per posar al dia tràmits pendents, sempre que sol·licitem cita prèvia. Les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) del Didó funcionen de dilluns a dijous de 8.30 a 15.00 hores, i els divendres i vigílies de festius, com el 14 d’agost, de 8.30 a 14.30 hores. En canvi, les OAC dels districtes romandran tancades durant tot el mes d’agost. Pel que fa a l’atenció telefònica al 010, està disponible de l’1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 hores, i divendres i vigílies de festius de 8.30 a 14.30 hores.

Oficines municipals a la plaça Didó

Nebridi Aróztegui

Zona blava: Aparcament gratuït a totes les zones blaves

Si et quedes a Terrassa a l’agost, estàs d’enhorabona perquè podràs aparcar sense problemes. Els parquímetres estaran desactivats durant les tres primeres setmanes del mes a tota la ciutat. Entre el 4 i el 24 d’agost, tots dos inclosos, no serà necessari pagar per estacionar. L’any 2025 marcarà el sisè any consecutiu que se suspèn el funcionament dels parquímetres a totes les vies en aquest període. A la ciutat, hi ha zones d’aparcament regulat amb tarifes diferents repartides en fins a una dotzena de barris. El 25 d’agost la zona blava tornarà a funcionar.

Zona blava a Terrassa

Nebridi Arózegui

Surts de la ciutat?

Si et vols moure, recorda que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funcionen amb horari d’estiu del 4 al 29 d’agost. Pots consultar les freqüències a fgc.cat. A la línia del Vallès, els horaris de la primera setmana difereixen dels de les setmanes intermèdies.

Estació FGC Ferrocarrils Terrassa Vallparadís Universitat

Nebridi Aróztegui

Altres serveis

El Síndic de Greuges tanca fins el 25 d’agost

L’Oficina del Síndic de Greuges de Terrassa romandrà tancada per vacances del 4 al 22 d’agost, ambdós inclosos. Tot i això, pots continuar contactant amb ells a través de l’adreça de correu sindica.greugesterrassa.cat. Toraran a estar disponibles a partir del 25 d’agost.

Necessites contactar amb Polítiques Socials?

Les incidències i els problemes no fan vacances a l’agost, i els serveis d’atenció a la ciutadania tampoc. Si necessites contactar amb Serveis Socials durant aquest mes, el seu horari és de 9 a 14 hores. Pots trucar al 93 788 50 65.

El Servei d’atenció a la dona tampoc descansa

Tampoc para el Servei d’informació i atenció a la dona, a la Casa Galèria, al carrer Nou de Sant Pere. L’horari de l’agost serà de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, i el telèfon de contacte és el 937397408.

El refugi climàtic per excel·lència: les piscines

És de calaix però les piscines municipals són un dels recursos més esperats de l’estiu. Els equipaments de Les Arenes, Sant Llorenç, la Maurina i el Parc de Vallparadís obren cada dia de 10.30 a 14.10 hores i de 15.30 a 19.10 hores.