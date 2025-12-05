La selecció femenina cau per 2 a 4 davant d'Austràlia

Ensopegada de la selecció espanyola sub-21 femenina en la segona jornada del Mundial de la categoria, que es disputa a Santiago de Xile. El combinat que prepara Alejandro Iglesias, amb quatre terrassenques a les seves files, va perdre per 2 gols a 4 contra la potent selecció australiana. Les espanyoles ocupen la segona posició del grup "E" amb 3 punts, superades per les australianes, que lideren el grup amb sis. Tanquen el grup amb un punt cadascuna, Escòcia i el Canadà.
El combinat sub-21 espanyol tancarà la primera fase aquest dissabte a les 22 hores davant del Canadà. Les d'Iglesias acabaran segones si guanyen, però necessitaran ser un dels dos millors segons dels sis grups per accedir als quarts de final.
El primer quart del duel de dijous al vespre va començar amb gran intensitat. Al minut 4, Ivet Martí va generar la primera ocasió clara de les espanyoles, que va acabar amb un posterior rebot de la jugadora del Club Egara Sofía Keenan que la portera australiana va refusar. Set minuts més tard, la seva companya de l'Egara Natàlia Vilanova va provocar el primer penal-córner espanyol, que va acabar en res. Austràlia va fer el 0 a 1 de penal als darrers segons del primer quart després d'una primera intervenció de Carlota Álvarez.
Les "aussies" van ampliar l'avantatge a l'inici del segon període i una gran aturada d'Álvarez va servir per evitar el tercer a sis minuts per arribar al descans. Les australianes van fer el 0 a 3, de nou de penal i Espanya en va desaprofitar dos al tram final.
Intent de reacció
Les espanyoles van sortir de nou intenses al tercer acte. Generaven ocasions, però no les transformaven. Austràlia va fer el 0 a 4 en un contraatac al minut 38. Cinc més tard, una remata impecable de Leire Zubizarreta en un altre llançament de penal va significar l'1 a 4. Abans d'acabar el tercer quart, les espanyoles van fallar un stroke que les hauria apropat en el marcador. El va aturar la portera australiana.
Ho van intentar les d'Iglesias al darrer període. Al minut 47, Natàlia Vilanova va fer el 2 a 4. Keenan ho va tornar a intentar poc després, però Austràlia va saber mantenir l'avantatge i garantir-se l'accés als quarts de final.