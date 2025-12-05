Marie Teixidor, nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby

La terrassenca Marie Teixidor (65 anys) és la nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby per als propers quatre anys. Així ho va decidir dijous al vespre l'Assemblea General Extraordinària a les eleccions a la junta directiva del màxim òrgan rector del rugby català.\r\n\r\nAmb la participació de 41 dels 43 clubs que tenien dret a vot en aquestes eleccions, el resultat va ser de 22 vots a favor de la candidatura liderada per Marie Teixidor (53,66% dels vots), 16 a favor de la que encapçalava David Deosdad (39,02%), i 3 abstencions (7,32%).\r\n\r\nD'aquesta manera, Marie Teixidor es converteix en la primera dona que presideix la Federació Catalana de Rugby i inicia una nova etapa per al rugby català succeint a Ignasi Planas, qui ha liderat la FCR els darrers 17 anys. \r\n