L’Atlètic assaja la “final-four” a casa

Dels quatre equips que disputaran la “final-four” dels dies 31 de maig i 1 de juny a l’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer, l’Atlètic és qui té “a priori” un calendari més complicat en les quatre jornades que queden per disputar de la lliga regular. El que té a favor, però, és que juga tres dels quatre partits com a local, a diferència de Polo, Club de Campo i Júnior, que en jugaran tres a fora i un a casa.

El diumenge 25 de maig es coneixeran ja els aparellaments de les semifinals pel títol. També el nom del campió de la lliga regular, que obtindrà plaça directa per a la propera edició de l’Euro Hockey League. Aquest és precisament el gran objectiu del conjunt que prepara Roger Pallarols.

Aquest tram final de temporada serà especialment exigent per a l’Atlètic, que es veurà les cares amb els seus tres rivals de “play-off”. “Encadenem tres partits contra els tres acompanyants de la ‘final-four’. Serà una bona prova per a nosaltres i ens servirà per preparar-nos de la millor manera possible per als partits decisius”, assenyala Roger Pallarols, que recupera els jugadors que tenia lesionats, Nil Recasens i Marc Martín, i disposarà de tots els seus efectius per enfrontar-se avui al quart classificat, el Júnior de Sant Cugat, i demà al Club de Campo, segon. El diumenge 18 de maig visitarà el camp del líder, el Polo, i acabarà la lliga rebent el FC Barcelona.

Pel que fa al partit d’aquest migdia, l’entrenador terrassenc comenta: “El Júnior és un molt bon equip i té moltes opcions de guanyar la lliga. Segur que es veurà tot un partidàs”. L’Atlètic es va imposar per 3 a 4 al camp del Júnior a la primera volta, mentre que va caure per 4 a 3 a Madrid davant del Club de Campo. El duel de diumenge contra els madrilenys pot resultar fonamental en les opcions d’acabar primers. Guanyant, l’equip es quedaria com a màxim a tres punts del Polo, que visita Jolaseta i Tenis. I a la penúltima jornada, es jugarà la primera plaça a l’Eduardo Dualde.

Ni el CD Terrassa ni el Club Egara es juguen ja res en els quatre partits que resten. El màxim a què aspiren és la cinquena posició, que ocupa ara el conjunt de les Pedritxes amb 27 punts, per 26 del quadre del Pla del Bon Aire. Els de Jordi Fitó reben dos dels equips que jugaran la “final-four”: avui a les 13 hores el Club de Campo i demà a la mateixa hora el Júnior. Jordi Fitó manté les baixes del porter Biel Soriano, Joan Bultà, Pol Calonge i Sergi San Martín. L’equip acabarà al Pau Negre contra el Barça i a casa amb el Polo.

Per la seva banda, el Club Egara es troba a Madrid. Avui a les 17 hores visitarà el cuer, un CH Madrid Las Rozas que no ha sumat encara cap punt. Demà a les 13 s’enfrontarà al Complutense. Andrew Wilson no podrà comptar fins a l’any que ve amb Pedro Sanromà, Xavi Bigatà ni Ton Morán.