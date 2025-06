L'Audiència Nacional confirma l'absolució d'Albert Luque del delicte de coaccions

La sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat aquest dimecres la sentència emesa el passat dia 20 de febrer pel cas contra l'expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales i diversos empleats de la Federació Espanyola de Futbol en relació al petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso després de la final del Mundial de l'any 2023 a Austràlia.

El terrassenc Albert Luque estava acusat d'un delicte de coaccions i s'ha ratificat de manera definitiva la seva innocència. Tal com ell mateix va declarar en seu judicial, Luque va intentar parlar amb Hermoso a l’hotel d’Eivissa on estava allotjada passant uns dies després de la consecució del Mundial, però ella no hi va accedir. Sí que va parlar amb una amiga seva, a qui va expressar la seva decepció per WhatsApp, segons va transcendir. “Em sembla tan injust, tan injust, el que li està fent al Luis (Rubiales). Em sembla de tanta baixesa humana l’actitud de la Jenni… Tan poca empatia i humanitat”, va escriure el terrassenc en aquest missatge.

La RFEF va decidir el 27 de març de l'any passat apartar del seu càrrec el directiu terrassenc, que desenvolupava la funció de director esportiu de la selecció espanyola masculina de futbol. La decisió es va prendre després de conèixer que la Fiscalia de l'Audiència Nacional demanava un any i mig de presó per l'exfutbolista. La sentència del passat dia 20 de febrer, que ara ha estat ratificada, ja havia absolt a Luque del delicte de coaccions a la futbolista.

En declaracions al diari As, Luque ha defensat aquest mes la seva feina a la federació. "Tinc la consciència tranquil·la d'haver fet bé la feina. El temps posa a cadascú al seu lloc". Pel que fa al petó de Rubiales a Hermoso, diu que va ser "un tema que al principi semblava que no aniria a més, però que va anar a més". És llavors quan assenyala directament a la futbolista. "Crec que fins i tot a ella se li va escapar de les mans. Se li va fer incontrolable. Ara, el que ella en pensa, ni ho sé ni m'interessa", explicava.