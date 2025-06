Els millors jugadors de Terrassa, a l’Sferic

El bàsquet terrassenc celebrarà el diumenge dia 6 de juliol a les 19 hores la seva gran festa de final de temporada. Els principals equips masculins i femenins de la ciutat es trobaran al pavelló de l’Sferic en el marc de l’”All Star”, una barreja de bàsquet, ciutat i solidaritat que aplegarà els millors jugadors i jugadores de la ciutat coincidint amb la Festa Major.

L’”All Star” Terrassa 2025, que neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual, té una finalitat cent per cent solidària. La recaptació que s’obtingui de la venda d’entrades (s’ha establert un preu popular de 5 euros) i del servei de bar es destinarà a la lluita contra el càncer infantil a través de l’associació Policías x Valientes, una entitat local sense ànim de lucre que impulsa projectes de recerca mèdica i suport a les famílies afectades per aquesta malaltia. Aquesta ONG, nascuda de la iniciativa d’agents de policia, treballa activament per visibilitzar la realitat de molts nens i nenes i contribueix a finançar estudis i tractaments més eficaços.

El partit tindrà un format ben innovador: es jugaran vuit quarts en lloc dels quatre habituals. Els dos equips mixtos formats per jugadors i jugadores sèniors dels diferents clubs de la ciutat, s’enfrontaran en períodes alterns (nois primer, nois després). L’espectacle merament esportiu anirà acompanyat de concursos d’habilitat, música, animació i diferents sortejos per al públic assistent.

Organitza Bàsquet Terrassa Base

L’acte està organitzat per la Bàsquet Terrassa Base (BTB), una entitat que agrupa tots els clubs de bàsquet de Terrassa: JET, CB Sant Pere, Sferic, CN Terrassa i Can Parellada, amb la col·laboració del CB Rosella. Aquesta associació treballa per promocionar el bàsquet de base, fomentar la col·laboració entre entitats i difondre els valors educatius i socials inherents al bàsquet.

Els organitzadors esperen que unes 800 persones omplin el pavelló del carrer de Faraday. L’acte forma part del programa oficial de la Festa Major i compta amb el suport de la Federació Catalana de Basquetbol, que col·laborarà amb l’arbitratge i valida l’esdeveniment com una acció de promoció de l’esport amb valors. Per a totes aquelles persones que no puguin assistir al partit del 6 de juliol, s’habilitarà una fila zero solidària per contribuir a la investigació contra el càncer infantil.