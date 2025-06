Eric Jiménez, segon reforç del San Cristóbal

L’extrem de 28 anys Eric Jiménez s’ha compromès amb el San Cristóbal de cara a la temporada 2025-2026. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat el 24 de maig de 1997, la passada temporada va formar part de la plantilla de la Montañesa, en el mateix grup de la Tercera Federació que el conjunt parroquial. El nou jugador de l’equip que entrena Cristian García ha passat per diversos equips del futbol català, com Viladecans, Vilassar de Mar, Llagostera, AE Prat o Europa i també de fora, com l’Intercity o el Tarazona.

A més, també ha participat en la Kings League, a les files del Rayo de Barcelona. Després de l’anunci del fitxatge del centrecampista Àlex Fernández, aquesta és la segona incorporació del San Cristóbal confirmada. I, de moment, han renovat els capitans Mario Cantí i Ricki Calamardo. Lamine, Ayoub i Peke, encara tenen una temporada més de compromís amb el conjunt terrassenc, però de moment no s'ha oficialitzat la seva continuïtat.