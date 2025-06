La terrassenca amb la nota més alta a la Selectivitat: "Sabia que m’havia anat bé, però no m’esperava tanta nota”

Amb la qualificació a les PAU més alta de tot Terrassa, un 9,40, la Núria Porta no cabia en ella mateixa de l’emoció i l’orgull. Amb una nota així, era d’esperar que sortint dels exàmens estigués “tranquil·la, vaig notar que m’havien anat bé perquè eren semblants als trimestrals”. Ara bé, quan ha descobert la nota, “no m’ho esperava gens. Sabia que m’havia anat bé, però no m’esperava tanta nota”.

Sense una tècnica concreta per estudiar ni un repàs centrat en la selectivitat, la Núria va “intentar aprendre molt bé els continguts, entendre molt bé el que estava fent a cada trimestre” i, a mesura que s’acostaven les PAU, “tocava els temes que feia per entendre’ls”. Filosofia era l'assignatura que més la preocupava, i amb filosofia també es va prendre el canvi de model de l'examen per aquest any: "Estava més preocupada a primer de batxillerat, quan ho van anunciar. Ara que ho he vist, tampoc és un canvi tan exagerat".

Amb matemàtiques i química d’específiques, ha arribat al 13,244, un gran rendiment que li permetrà entrar a Farmàcia: “M’agrada molt la ciència i tenia molt clar que volia ajudar la gent. Amb medicina, per exemple, em costa una mica més perquè tinc molta empatia i em sap greu veure les persones malaltes, per això volia estudiar Farmàcia”.