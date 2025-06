Renovar l’armari amb sentit: "Planificar, combinar i ser fidel a un mateix"

La calor ha trigat a arribar, però ho ha fet de manera contundent. Després d’una primavera inestable i poc càlida, aquest mes de juny s’estan registrant temperatures de rècord. I això, com apunta la terrassenca Mónica Villa (@monica_mooments), reconeguda assessora d’imatge i “personal shopper”, no només altera els nostres hàbits: “Quan la calor arriba de cop, et pot agafar amb l’armari desorganitzat. Per això és clau fer una renovació progressiva i planificada, amb peces que serveixin tot l’any”.

Els darrers estius marcats per onades de calor també han provocat canvis en la manera de vestir: “Ara a l’hivern ja no es porten abrics molt gruixuts. Es prefereixen capes lleugeres que permeten adaptar-te millor, i això dona continuïtat a l’armari durant tot l’any”. Aquesta mentalitat més funcional ha portat a repensar també les tendències d’estiu, que busquen equilibrar comoditat i estil.

Peces clau i teixits intel·ligents

Per afrontar un estiu càlid sense perdre l’estil, Villa recomana algunes peces imprescindibles. Per a dones, aposta per “vestits fluids, tops de cotó i sandàlies planes, còmodes i fresques”. En el cas dels homes, destaca “les camises de lli, que són transpirables i elegants, bermudes amples i calçat lleuger”. Pel que fa als teixits, la recomanació és clara: “Cotó, lli, viscosa i bambú. Són naturals o semisintètics, però molt agradables al tacte i frescos”. Villa remarca que avui la indústria tèxtil ofereix cada cop més alternatives sostenibles i còmodes per resistir la calor.

Tendències: el confort guanya

Entre les tendències d’aquesta temporada, destaca la roba “oversize”, especialment les americanes de tall ample, que aporten una estètica moderna i relaxada. El denim també continua ben viu, però reinventat: “Abans era més casual, ara ja pots anar sofisticada amb texans”, explica. També triomfen les transparències, els teixits com el tul o l’organza, els estampats florals, els colors suaus i els tons pastel.

Un concepte en auge és el del “luxe silenciós”: Peces de gran qualitat i disseny discret. Minimalista, però elegant. I en calçat, tant homes com dones tornen a mirar cap al passat: vambes retro, sabates inspirades en els anys 80 i 90, mocassins i sandàlies de materials naturals.

Més enllà de les modes

Les tendències són més accessibles que mai, per això, Villa insisteix en la importància de ser fidel a un mateix: “L’estil propi no és seguir la moda, és conèixer el teu cos, saber què et queda bé i què et fa sentir còmode. La moda ha d’adaptar-se a tu, no tu a la moda”.

També recomana evitar errors habituals com fer el canvi d’armari massa tard o no revisar l’estat de la roba. “Sempre dic als meus clients que cal fer una revisió de l’armari a mitja temporada. Hi ha peces que potser ja no et fan sentir bé, o que estan malmeses”. Per evitar haver de comprar cada any peces noves, aposta per una mirada més creativa: “Amb quatre peces inferiors i vuit de superiors pots fer una infinitat de combinacions. I afegint accessoris, sembla roba nova. Cinturons, collarets, mocadors… els complements fan miracles”

L’especialista destaca el poder del color: “Els tons vius com el fúcsia, el groc o el vermell donen energia i llum al rostre. Els colors tenen la capacitat de comunicar i influir en com et veuen els altres”. Tot i que els tons neutres i pastís continuen sent tendència, l’estiu convida a atrevir-se.“Al final, vestir-se bé no és vestir car, és saber escollir”, conclou Mónica Villa.