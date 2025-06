Estudiants de Terrassa amb una selectivitat excel·lent

Les PAU 2025 deixen fins a nou estudiants que han cursat batxillerat a Terrassa amb una nota superior al 9,00. Una xifra que es redueix a més de la meitat amb respecte de l’any passat, que van ser 20 els estudiants amb una qualificació excel·lent. D’entre aquest selecte grup, en destaca la Núria Porta, de l’Institut Montserrat Roig, amb la nota més alta de la ciutat, amb un 9,40. Dues dècimes per sota, amb un 9,20 hi és en Bernat Martori, de l’Escola Pia, i al tercer calaix del podi, amb un 9,10, hi són la Laura Garcia, del Cingle i la Núria Cabañes, també del Montserrat Roig. Tanquen aquest TOP-9 dos estudiants de la Tecnos, dos més de l’Escola Pia, i un de l’Institut Torre del Palau. Tots ells formen part dels 504 estudiants catalans que rebran la distinció que atorga el govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la PAU. Enguany, amb una selectivitat marcada pel canvi de model als exàmens, la nota mitjana a Catalunya ha estat un 6,44, la més baixa des del 2017. El percentatge d’aprovats catalans queda en gairebé un 95%, una xifra també lleugerament més baixa que l’any passat.

Bernat Martori, 9,20. Escola Pia de Terrassa

“Sé que sona estrany, però mai m’ha agradat ser el noi que treu tot 10”

Bernat Martori

Alberto Tallón

“Avui m’ha trucat la meva àvia per preguntar-me la nota i he acabat mirant-ho pel xat GPT”, explica en Bernat entre riures. Assegura que, tot i treure bones notes habitualment, no s’esperava una puntuació tan alta a les PAU. Amb un 13 sobre 14, té garantit l’accés a la doble titulació de Tecnologia Industrial i Anàlisi Econòmica, una combinació d’enginyeria i economia que ofereixen conjuntament la UPC i la UPF. Lluny de mostrar una obsessió pels estudis, ell defineix el seu rendiment com un “repte personal”. “No estudiava pensant a entrar en una carrera concreta, sinó per veure fins on podia arribar”, afirma. Durant el mes de Selectivitat es va organitzar amb lectures prèvies dels apunts i repassant exàmens d’anys anteriors a la biblioteca. El seu consell? “Planifica’t una mica, llegeix-te els temaris abans de començar les classes de repàs i fes exàmens antics”. Humil i pràctic, assegura que no aspira a ser “el que treu tot 10”, però que li agrada desafiar-se a si mateix i treure el màxim rendiment possible de les seves capacitats.

Laura Garcia, 9,10. Cingle

“No em volia conformar. Mai se sap com evolucionaran les notes de tall”

Laura Garcia

Alberto Tallón

Després de diverses baralles amb la web, la Laura va poder consultar les seves notes, i la sorpresa va ser majúscula: “No m’ho esperava per res, sobretot per les males sensacions que em va deixar l’examen de castellà”, explica. La Laura reconeix que els nervis hi van ser presents, tor i ser una alumna molt constant: “No és el mateix fer un examen de classe que saber que t’hi jugues entrar a la carrera.” La seva nota final de 13,64 és més que suficient per accedir al grau de Bioquímica de la UAB, de fet, amb un 7 de mitjana a la selectivitat hagués estat suficient: “No em volia conformar. Mai se sap com evolucionaran les notes de tall, així que vaig voler fer-ho tan bé com fos possible.”, comenta.

Núria Cabañes, 9, 10. Institut Montserrat Roig

“No sabia què podrien preguntar, però vaig fer el que vaig creure que havia de fer”

Núria Cabañes

Alberto Tallón

Amb una qualificació global de 12,962, la Núria va esclatar amb una alegria immensa quan va saber la nota: “m’he sentit molt emocionada i molt contenta, per mi ha estat una molt bona notícia”. Tot i sortir tranquil·la dels exàmens, “vaig sentir que ho havia fet bé, però no m’esperava que fos tan alta”. Els dies previs als exàmens va repassar de valent, i es va centrar en preparar especialment aquelles assignatures que li generaven més incertesa, com filosofia: “em feia una mica de por perquè no sabia què em podrien preguntar, però al final vaig fer el que vaig creure que havia de fer”. Els canvis en el model de l’examen no van preocupar-la i, de fet, assegura que “no he patit gaire”. Ara l’espera el grau que desitjava des de feia temps, quan ho va descobrir estudiant, Medicina: “M’agraden molt les ciències i ajudar la gent, i Medicina combina totes dues coses”.