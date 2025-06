Arranjaran el camí del torrent de la Grípia a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat de manera definitiva un projecte per arranjar el camí del torrent de la Grípia en una actuació que inclourà la compactació del ferm, la desbrossada del terreny, la retirada de residus i la restauració de la font de la Grípia i els seus voltants. La zona disposarà d’una àrea d’estada amb bancs. Per comunicar aquesta font amb el camí es construirà un tram amb escales de fusta. El pressupost inicial per a aquesta intervenció és de 60.496,71 euros.

El camí del torrent de la Grípia connecta, al nord, amb el camí vell de Terrassa a Castellar del Vallès i, al sud, amb el camí de la Grípia al camí vell de Sant Quirze a Matadepera. Circula dins l’àmbit nord-est de l’Anella Verda, entre boscos i camps de conreu, resseguint el trajecte del torrent que li dona nom, i permet l’accés a dues fonts naturals: la de la Grípia i la de Sant Josep.

Facilitar la circulació de persones

La memòria del projecte indica que el camí és utilitzat com a zona d’esbarjo, dispersa, per la ciutadania.

Amb l’arranjament, el consistori vol ordenar i facilitar la circulació de les persones en aquest entorn de la ciutat i alhora eliminar la vegetació al·lòctona (canya americana) i potenciar la presència d’espècies d’entorns de ribera, com les colònies d’aloc existents.

L’objectiu de la proposta és aconseguir un paisatge natural ben conservat, amb qualitat paisatgística, viable ecològicament i que permeti compaginar l’activitat agrària i l’ús turístic i de gaudi. El termini dels treballs és de tres mesos.