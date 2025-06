Neix la Superlliga Catalana de hockey

En un intent per prestigiar l’antiga Primera Divisió (tercera categoria), la Federació Catalana de Hockey (FCH) estrenarà enguany una nova categoria, que substituirà la temporada vinent a l’actual Primera Divisió. Es tracta de la Superlliga Catalana, que enfrontarà els quatre millors equips de cadascun dels grups de Primera Divisió.

Tant en la categoria masculina com en la femenina, la competició es disputarà en dues fases. A la primera, es jugaran dues voltes a cadascun dels dos grups, amb un total de 14 partits. Els quatre primers de cada grup es classificaran per a la segona fase, que es disputarà entre els mesos de març i maig. Aquests equips lluitaran per a les places del primer al vuitè. Els dos primers que puguin pujar (que no siguin equips vinculats) ascendiran a la Divisió d’Honor “B”. De la mateixa manera, els quatre últims de cada grup lluitaran per evitar el descens. Com passava fins ara, els dos últims classificats baixaran a la Segona Divisió.

Un total de set equips terrassencs lluitaran per una plaça en aquesta nova categoria, per bé que cap d’ells no podrà pujar. Es tracta de tres equips de l’Atlètic: Vallès, Can Salas i Atlètic 1952; tres més del Club Egara: EHC, Club Egara i Egara 1935; i el CD Terrassa. El Línia 22 acaba de pujar a la Divisió d’Honor “B” juntament amb el Castelldefels. Hi figura també el Matadepera 88, que sí que aspira a pujar a la categoria de plata del hockey estatal.

Reransmissions televisives

“Volem que aquesta Superlliga sigui la nostra competició de referència i que es consolidi al cap dels anys”, explica Xavi Adell, president de la Federació Catalana de Hockey. En aquest sentit, la Federació està negociant amb la Xarxa de Televisions Locals la possibilitat de transmetre els partits més interessants de cada jornada en dates i horaris preferents. A més, hi haurà una dotació econòmica per als dos campions.

La implantació d’aquesta Superlliga Catalana és l’aspecte més destacat del calendari esportiu que es va presentar a la darrera assemblea de la FCH, on tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat. La directiva d’Adell va tancar l’exercici del 2024 amb superàvit econòmic i va veure també aprovat el pressupost per a l’any 2025, que és de 1.200.817 euros, lleugerament superior al de l’any passat.