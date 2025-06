L'equip UPC ecoRacing presenta el nou monoplaça elèctric i autònom

L’equip UPC ecoRacing de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) ja té a punt el seu nou monoplaça elèctric per a la temporada 2025.

L’ecoRD25 incorpora un motor elèctric a cadascuna de les quatre rodes, fet que permet un control de tracció independent i un comportament òptim en corba. A més, està preparat per a la conducció autònoma (driverless), combinant sensors, càmeres i algoritmes per circular de manera autònoma en circuits tancats.

El monoplaça aposta per un disseny sostenible i competitiu, utilitzant materials com fibres naturals i fusta per reduir l’impacte ambiental, sense renunciar al rendiment. El xassís està fabricat amb un monocasc de fibra de carboni, que aporta rigidesa estructural amb un pes mínim, millorant tant la seguretat com les prestacions del vehicle.

Amb un pes de només 95 quilos, és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 2,4 segons.

El nou ecoRD25 competirà del 4 al 10 d’agost a la Formula Student Spain, al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Fundat el 2008, UPC ecoRacing ha aconseguit més de 70 trofeus i s’ha consolidat com l’equip més guardonat de Formula Student d’Espanya.

Segons Josep Rosell, membre de l’equip de marketing, comunicació i aerodinàmica: “de tots els monoplaces universitaris que participen a la Formula Student, el nostre destaca i es diferencia clarament de la resta per l’enfocament eco-sostenible. A banda de que és un vehicle elèctric, alguns dels seus components estan fabricats amb fibres naturals o materials com la fusta, amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental del procés de fabricació, i tot sense comprometre el rendiment. Som sostenibles i competitius alhora”.

El nou monoplaça que competirà a la Formula Student Spain



El programa INSPIRE de l’Eseiaat

UPC ecoRacing va ser el primer equip en formar part del programa INSPIRE de l’ESEIAAT, una iniciativa formativa universitària singular i pionera, reconeguda amb un premi de la Generalitat de Catalunya. El programa promou el desenvolupament de projectes d’enginyeria reals per part dels estudiants. Gràcies a INSPIRE, l’ESEIAAT compta amb diversos equips que dissenyen i construeixen monoplaces i motocicletes elèctriques de competició, ròvers marcians, drons, avions no tripulats i coets capaços d’assolir més de vuit quilòmetres d’altura.

Al llarg dels seus 15 anys de trajectòria, prop de 1.500 estudiants d’enginyeria de totes les especialitats de l’ESEIAAT han participat en aquest programa únic en el panorama universitari català, que aposta per una formació basada en la pràctica: formar en enginyeria fent enginyeria.

El finançament de l’ecoRD25

Els mateixos estudiants dels equips del programa INSPIRE són els encarregats de buscar finançament entre empreses i institucions per poder desenvolupar els seus projectes. En el cas d’UPC ecoRacing, el monoplaça ecoRD25 compta amb el suport d’un patrocinador d’honor, Cupra, i d'altres patrocinadors com Neklar, Kostal, TE Connectivity, Chemipol, Vector, JBM, Addendum, Bradel Works, Servitron, IAM3DHUB Leitat, EDAG i el Circuit Parcmotor de Castellolí.

També han rebut el suport d’un gran nombre d’empreses col·laboradores, com Dexlaser, Xsens, Urbaser, Gurit, Brografic, Uneco, Total Planning, Sisma, CFP, ate, Loctite, Nexus Projectes, Ajuntament de Terrassa, Pro Circuits, Grupo Loafa, Gro, Festo, Fablab Terrassa, Finsa, Tacsa, AFV Incicia, NG, Barkes, Stockut, Beta, Altium, Inna Tech, Prodegest, Sakata 3D Filaments, MK, Bender ICEM, AsorCAD, Circuit d’Osona, Cadtech, Dassault Systèmes, Altair, Ansys, ESSS i TexTreme.