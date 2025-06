El terrassenc Joan Blanco fitxa pel BM Guadalajara

El jugador terrassenc Joan Blanco Canet farà el salt a la Lliga Plenitude Asobal, la màxima categoria de l'handbol espanyol i, la pròxima temporada, jugarà a l'Impulse BM Guadalajara. El central de 24 anys arriba procedent del Barça "B", on ha militat les dues últimes campanyes. Al filial blaugrana va aterrar després de jugar a l'Handbol Sant Quirze i, anteriorment, havia militat al BM La Roca. Llicenciat en Nanotecnologia, l'egarenc ha compatibilitzat la seva carrera esportiva amb la seva professió, treballant com a tècnic en un laboratori d'Enginyeria Magnètica Aplicada.

Juan Carlos Requena, l'entrenador del conjunt de Castella-la Manxa, ha definit a Joan Blanco com "un jugador intel·ligent, amb una àmplia visió de joc i un gran potencial com a central i aquestes i moltes altres qualitats, les demostrarà aquesta temporada en la pista del Santamaría", on juga el seu equip disputa els seus partits.