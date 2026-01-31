Santi Centelles: una clàssica de 20 anys

Córrer 21 quilòmetres és una gesta que pot espantar algunes persones, especialment aquelles que no estan acostumades a enfrontar-se a distàncies tan llargues i exigents. Precisament per això, l’any 2006, l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa va decidir implementar una prova més assumible per a la resta de la ciutadania.
Així va néixer la cursa popular Santi Centelles, amb un recorregut de 5 quilòmetres. Se celebra en paral·lel a la Mitja Marató. Enguany, la sortida de la prova es donarà mitja hora abans, a les 9.30, per tal de donar més visibilitat als corredors. La Santi Centelles, que enguany arriba a la seva vintena edició, duu el nom d’un actiu col·laborador de l’entitat.
Una de les principals virtuts de la Santi Centelles és el seu caràcter inclusiu. En aquesta vintena edició, seran nombrosos els participants de col·lectius amb diferents discapacitats, que reben el suport de l’organització i els patrocinadors per poder córrer de franc i disposar d’un seguiment personalitzat. Com cada any, usuaris de Prodis, Fupar, Triginta, Casa Marquès, Avant i l’Once, entre altres, participaran en la cursa passant pel damunt de les seves discapacitats.
Enguany, però, s’hi afegiran altres col·lectius procedents de la ciutat de Barcelona que s’hi han volgut sumar, com “Incluyendo Sonrisas!”, “KMSxELA” o “Correambmi”.
La gran favorita en la categoria femenina de la Santi Centelles és l’atleta olotina Anna Plana. Entre les participants hi haurà també la terrassenca Berta Abellan, vigent campiona del món de trial.