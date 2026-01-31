Una Mitja amb més corredors que mai a la línia de sortida

Terrassa es prepara per viure demà la gran festa anual de l’atletisme terrassenc. La 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa arrencarà a les 10 hores amb sortida i arribada al parc dels Catalans, en una cita que presenta un dels escenaris més oberts dels darrers anys i que torna a convertir la ciutat en epicentre de l’atletisme.
Una de les grans novetats d’aquesta vint-i-sisena edició és el canvi de perfi l dels aspirants al triomf. Per primera vegada en anys, no hi haurà presència d’atletes africans d’elit, fet que obre la porta al protagonisme del talent local. Així doncs, sense aquests corredors, l’interès esportiu es desplaça cap a una lluita molt més oberta, ja que cinc de les sis darreres edicions se les van adjudicar atletes africans.
La prova arriba, a més, amb xifres que confi rmen el seu excellent moment de salut. La Mitja de Terrassa ha superat tots els seus registres històrics d’inscripció i ha assolit, de moment, uns 4.100 participants, repartits entre els 3.000 corredors de la distància de 21 quilòmetres i els 1.100 inscrits a la 20a edició de la Cursa Santi Centelles, de cinc quilòmetres. Fins ara, el sostre de participació se situava en els 3.500 participants de l’any 2013, mentre que en l’edició de l’any passat s’hi van aplegar uns 3.400 atletes entre ambdues curses.
El parc dels Catalans es convertirà en l’epicentre de la jornada, ja que allà s’instal·larà un “village” ampliat amb un camióescenari. Tot està pensat per oferir un ambient festiu, amb música i exhibicions
Tot i l’absència d’atletes africans, la Mitja Marató de Terrassa continua mantenint la seva dimensió internacional. Prop d’una quarta part dels inscrits (entre el 22 i el 24%) procedeixen de fora de l’Estat i, en total, més de 600 corredors estrangers de 50 nacionalitats diferents prendran part de la cursa. França és un dels països amb més representació, tot i que també vindran atletes procedents d’Anglaterra, Estats Units, Sud-amèrica i fins i tot Nova Zelanda.
Cinc atletes a seguir
JAUME LEIVA
Terrassenc, especialista en curses de fons i expert en aquest circuit. Jaume Leiva arriba a l’edició d’enguany amb fam de victòria. No ha guanyat mai la prova, però coneix cada metre del recorregut. Cinquè l’any passat amb 1.07’05”, el fundador de l’equip I Run With Leiva és un dels favorits.
CRISTINA SILVA
L’atleta barcelonina, coneguda com a Kitina, arriba en un gran moment de forma i afronta la seva primera cursa a Terrassa com una de les principals aspirants a la victòria.
CARLES MONTLLOR
Especialista en distàncies de fons i campió de mitges com Sabadell, Sitges i Mataró, arriba a la nostra ciutat per disputar els llocs capdavanters de la prova de 21 quilòmetres.
ANNA PLANA
Serà, sens dubte, un dels grans noms de la jornada. Favorita al triomf a la Santi Centelles, serà l’única atleta que afrontarà el repte de córrer els cinc quilòmetres i també la Mitja Marató.
BERTA ABELLAN
La terrassenca, vigent campiona del món de trial, canviarà la moto per les vambes i viura l’experiència de córrer una cursa urbana: la vintena edició de la Santi Centelles.