Una Mitja de rècord amb 4.100 inscrits

L’absència d’atletes africans marcarà la vint-i-sisena edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa, que se celebrarà aquest diumenge a partir de les 10 hores, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans. Els organitzadors estan enllestint aquests dies tots els detalls de la gran festa anual de l’atletisme terrassenc.
Les inscripcions avancen a bon ritme. Quan falten encara tres dies per la cursa, s’han batut ja tots els rècords històrics de la Mitja pel que fa a participants. S’ha arribat a la xifra de 4.100 inscrits, 3.000 per a la Mitja Marató i 1.100 per a la cursa popular Santi Centelles, de 5 quilòmetres.
Superar la barrera dels 4.000 inscrits era el gran objectiu dels organitzadors. Fins ara, l’edició amb més participants va ser la de l’any 2013, que en va reunir 3.500. En l’edició de l’any passat s’hi van aplegar uns 3.400 atletes entre ambdues curses.
En l’àmbit competitiu, es coneixen ja els noms dels principals favorits per guanyar l’edició d’enguany de la Mitja Marató. En categoria masculina destaca la presència del terrassenc Jaume Leiva, que no ha guanyat mai la prova. Entre els aspirants cridats a ocupar les places capdavanteres destaquen Carles Motllor, Joan Díaz, Genís Fernández i Bilal Ziadi, un atleta barceloní entrenat per l’atleta marroquí establert a Catalunya Driss Lakhouaja, que va guanyar la Mitja l’any 2009.
Les atletes favorites
Pel que fa a la categoria femenina, les principals aspirants són la barcelonina Cristina Silva i les egarenques Sandra Asín i Maria Ruiz. Aquesta última s’ha marcat com a repte intentar superar el rècord de Terrassa.
Pel que fa a la Santi Centelles, que arriba enguany a la seva vintena edició, té com a favorita Anna Plana, que disputarà tant aquesta cursa com la Mitja Marató. Entre els participants hi haurà la terrassenca Berta Abellan, vigent campiona del Món de trial.
L’absència d’atletes professionals de països com Kènia o Etiòpia farà molt complicat que es pugui batre el rècord de la prova, que es troba en possessió del guanyador de l’edició de l’any passat, l’etíop Mikiyas Barega, que va completar el circuit en un temps d’1.02’18”, millorant en 10 segons la plusmarca assolida l’any anterior pel kenià Mike Boit. Cinc de les sis darreres edicions se les van adjudicar atletes africans.