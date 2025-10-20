La colla Drac i Bruixes de Can Boada ha celebrat aquest dissabte a la plaça de Lluís Companys el seu 42è aniversari amb un seguit d'activitats que han culminat amb els lluïments de totes les colles convidades, que han estat, L'Atzeries de Gràcia, el Drac de Sarrià, L'Espurna de Calafell, El Bitxo del Torrent Mitger, el Drac Gall de Castellgalí i com a amfitrions el Drac Nervonet, el Drac Raganet i el Drac Nervón de Can Boada.
FOTOS | 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada
ARA A PORTADA
Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 13:16
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
- Lluïments del 42 aniversari del Drac i Bruixes de Can Boada -
- Nebridi Aróztegui
