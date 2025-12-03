El punt escollit, a l’entorn del Parc Serra de Galliners i la confluència entre l’avinguda Àfrica i la benzinera del quilòmetre 17 de la C-58, s’ha convertit en la zona estratègica de control de la ciutat. En total, s'han instal·lat quatre punts de control les 24 hores: tres de Mossos d'Esquadra i una de la Policia Municipal de Terrassa (amb el suport dels ADF).
FOTOS | Operatiu de vigilància a Terrassa per la crisi per la pesta porcina africana
ARA A PORTADA
Publicat el 03 de desembre de 2025 a les 18:20
Actualitzat el 03 de desembre de 2025 a les 18:26
