Enguany, en la seva 46a edició, la Fira ha canviat de lloc parcialment. Ha deixat de celebrar-se al carrer Major per dur-se a terme a la Plaça Vella i al raval de Montserrat. Allà, en tots dos escenaris, desenes d’artistes han exposat i posat a la venda les seves obres.
FOTOS | 46a Fira del Dibuix de Terrassa
Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 06 d’octubre de 2025 a les 19:03
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
- 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
- Lluís Clotet
