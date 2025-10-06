Fotogaleries

FOTOS | 46a Fira del Dibuix de Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:54
Actualitzat el 06 d’octubre de 2025 a les 19:03

Enguany, en la seva 46a edició, la Fira ha canviat de lloc parcialment. Ha deixat de celebrar-se al carrer Major per dur-se a terme a la Plaça Vella i al raval de Montserrat. Allà, en tots dos escenaris, desenes d’artistes han exposat i posat a la venda les seves obres.

Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -
Lluís Clotet
  • 46a Fira del Dibuix de Terrassa -

Notícies recomenades