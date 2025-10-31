Fotogaleries

FOTOS | Disfresses i castanyes a Terrassa

Publicat el 31 d’octubre de 2025 a les 18:53
Actualitzat el 31 d’octubre de 2025 a les 19:08

Terrassa ha sucumbit, un any més, a la moda nord-americana del Halloween, i infants, joves i no tan joves han posat a prova el famós “trick or treat”. Ara bé, les estrelles del dia han sigut les castanyeres.

Alberto Tallón
  • Castanyada i Halloween a Terrassa -
