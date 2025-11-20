El "Terrassa Val Molt!" torna el 2 de desembre: 57.600 vals i venda 100% online

La campanya de dinamització comercial nadalenca "Terrassa Val Molt!" tornarà el proper 2 de desembre amb una cinquena edició marcada pel canvi al format exclusivament digital i la voluntat d'arribar a tots els racons de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç han detallat aquest dijous les novetats d'una iniciativa que posarà en circulació 57.600 vals de descompte i s'allargarà fins al 12 de gener de 2026. Dels vals, 38.400 seran de 5 euros i 19.200 de 10 euros.
La venda dels vals es farà exclusivament en línia, a través del portal web de la campanya terrassavalmolt.com, i les franges horàries de venda seran a les 9 i a les 16 hores, per garantir una distribució equitativa i es podran bescanviar als establiments adherits des del mateix dia de compra fins al 12 de gener de 2026. Els vals que s’emetran tindran un valor total de 384.000 euros.
Es podran adquirir vals de 5 euros per només 2,5 euros i de 10 euros per 5 euros, per gastar en els establiments adherits a la campanya. Cada persona podrà comprar fins a un màxim de 30 euros en vals, obtenint-ne així un valor total de compra de 60 euros.
Els establiments comercials de Terrassa podran adherir-se a la campanya des del 21 de novembre i fins a l'últim dia de la mateixa. La previsió és superar els 313 establiments que van participar l'any passat.
La gran majoria dels vals de descompte (un 19,90%) es van bescanviar a establiments d’alimentació, seguits de les botigues de moda (15,60%), llibreries (13,50%) i sabateries (10,80%).
Cardona: "La màgia la fas tu comprant a prop"
El tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha presentat el nou lema de la campanya, "Quan comparteixes la màgia, la fas tu", fent una crida directa a la responsabilitat del consumidor. "La màgia també la fas tu perquè cada compra en un establiment de proximitat reforça el comerç local, genera activitat pels nostres carrers i ajuda a donar vida als barris", ha assegurat Cardona durant la presentació.
El regidor ha subratllat l'objectiu de descentralitzar l'èxit de la campanya. "Crec que hem pogut trencar aquest clixé que les vendes es concentraven només en un àmbit o en una tipologia d'establiments", ha afirmat. Cardona ha subratllat que enguany es farà un esforç extra als barris: "El personal del servei de Comerç visitarà els establiments per informar-los sobre com adherir-se, i començarem pels barris perifèrics, centrant-nos especialment en aquells comerços que no compten amb associacions comercials o que estan més dispersos". En aquest sentit, ha destacat que "enguany es reforçarà la campanya d’informació, amb material imprès i digital".
Les quatre primeres edicions de la campanya, tres de les quals es van realitzar durant la temporada de Nadal i una a la primavera, han aconseguit un èxit rotund, de fet, l’any passat els vals es van esgotar el mateix dia de la seva activació. L’Ajuntament aportarà 250.000 euros per a la compensació dels vals i les despeses d’organització de la campanya, mentre que la Cambra de Comerç assumeix la coordinació tècnica de la campanya, la gestió econòmica del programa de descomptes, així com el funcionament de la plataforma web que fa possible tot el procés.
Talamàs: "Volem animar el comerç local, sotmès a una competència ferotge"
Per al president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Ramon Talamàs: "Agraïm que l’Ajuntament confii amb nosaltres per tornar a desenvolupar una campanya que es va consolidant i que veiem que tant el comerç com el ciutadà la valoren positivament". Talamàs ha destacat l'impacte real en l'economia: "Busquem animar el comerç, i això té un efecte multiplicador: compraràs unes sabates que et valdran 80 euros i en pagaràs 20 en vals". Una injecció vital, segons el president de la Cambra, per a un sector que pateix una "competència ferotge pels nous models comercials".
La gran novetat logística és la supressió de la venda física de vals, que l'any passat va conviure amb la digital. Ramon Talamàs ha estat clar sobre els motius, admetent que la intenció de reduir la bretxa digital va causar complicacions logístiques. Talamàs ha defensat que el model 100% online a través de terrassavalmolt.com és més just i eficient: "El fet que tot sigui a través d'una plataforma també contribueix a l'educació digital, que és necessària".
Un impuls al comerç de proximitat
La campanya "Terrassa Val Molt!" continua consolidant-se com una eina efectiva per fomentar la compra local. A més de beneficiar el teixit comercial de la ciutat, millora l’experiència de compra de la ciutadania gràcies als descomptes que s’ofereixen als establiments adherits. En la darrera edició, es van fer servir el 98,67% dels vals de 5 euros i el 98,92% dels de 10 euros, xifres que reflecteixen l’alt grau d’aprofitament i interès.
Més enllà de l’impacte econòmic directe, la valoració per part de la ciutadania ha estat molt positiva. Es destaca que la campanya afavoreix la proximitat, la vida als barris i les relacions comercials de confiança. A més, molts establiments han aconseguit atreure nous clients que abans optaven per compres fora de la ciutat o en línia, i que ara s’han fidelitzat gràcies a la iniciativa.
Les claus de la campanya
Inici de la venda: 2 de desembre (torns a les 9 i a les 16 hores).
On adquirir-los: Exclusivament a terrassavalmolt.com.
Adhesió de comerços: Oberta des d'aquest 21 de novembre.
Bescanvi: Fins al 12 de gener de 2026.