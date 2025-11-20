Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 21, 22 i 23 de novembre

Dels tributs omnipresents però gairebé sempre atractius al rockabilly amb tupè, passant pel rock urbà de temes propis, l'agenda d'aquesta finalitat de setmana ve espessa de propostes musicals. Com no es vol pecar d'excloent, hi ha espai per a altres activitats, per descomptat, però la música remena les cireres a Terrassa aquests dies.
Els agents
Concert de la banda de rock Agente K, amb temes propis, a l’Ateneu Candela. Aquest divendres, 21 de novembre, 21 hores.
Revival
Nova edició de la Rock & Roll Party, amb música de vinils de rock’n’roll, rockabilly, rhythm & blues i doo-wop. Al Cafè de l’Aula. Divendres, 22.30 hores
Adele
La cantant terrassenca Geni Ferreiro, amb cinc músics més, ofereix un tribut a Adele , a LaFACT. Aquest divendres, 21 hores.
Mecano
Un altre concert de tribut, aquest cop a Mecano, amb la banda Me Colé. A la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores.
Teatre i TOP
Funció de l’obra “Dones lliures”, sobre ”les preses polítiques i la generació del TOP”. Obra de La Voz Ahogada Projecte Escènic. Al Teatre Alegria. Dissabte, 19 hores.
Rock urbà
Doble proposta rockera a la sala Cobá (carrer de les Cosidores, 75), amb les bandes egarenques Morning Sickness i 4 Lunas. Dissabte, 22.30 hores.
The Cure
Tribut a The Cure amb l'actuació de Cured. A la sala Legends. Dissabte, 22.30 hores.
Romàntiques corals
Proposta de la Coral Nova Ègara i la Coral Dyapason: “Colors del romanticisme”, amb obres de diversos compositors. A l’Auditori. Diumenge, 19 hores.