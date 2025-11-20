Cultura i Espectacles

Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 21, 22 i 23 de novembre

La música ocupa bona part de l'oferta cultural a la ciutat

  • Concert de Me Colé, tribut a Mecano -

Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 20:00
Actualitzat el 20 de novembre de 2025 a les 20:01

Dels tributs omnipresents però gairebé sempre atractius al rockabilly amb tupè, passant pel rock urbà de temes propis, l'agenda d'aquesta finalitat de setmana ve espessa de propostes musicals. Com no es vol pecar d'excloent, hi ha espai per a altres activitats, per descomptat, però la música remena les cireres a Terrassa aquests dies.

Els agents 

Concert de la banda de rock Agente K, amb temes propis, a l’Ateneu Candela. Aquest divendres, 21 de novembre, 21 hores.

Revival 

Nova edició de la Rock & Roll Party, amb música de vinils de rock’n’roll, rockabilly, rhythm & blues i doo-wop. Al Cafè de l’Aula. Divendres, 22.30 hores

Adele 

La cantant terrassenca Geni Ferreiro, amb cinc músics més, ofereix un tribut a Adele , a LaFACT. Aquest divendres, 21 hores.

Mecano 

Un altre concert de tribut, aquest cop a Mecano, amb la banda Me Colé. A la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores.

Teatre i TOP 

Funció de l’obra “Dones lliures”, sobre ”les preses polítiques i la generació del TOP”. Obra de La Voz Ahogada Projecte Escènic. Al Teatre Alegria. Dissabte, 19 hores.

Rock urbà

Doble proposta rockera a la sala Cobá (carrer de les Cosidores, 75), amb les bandes egarenques Morning Sickness i 4 Lunas. Dissabte, 22.30 hores.

The Cure

Tribut a The Cure amb l'actuació de Cured. A la sala Legends. Dissabte, 22.30 hores.

Romàntiques corals 

Proposta de la Coral Nova Ègara i la Coral Dyapason: “Colors del romanticisme”, amb obres de diversos compositors. A l’Auditori. Diumenge, 19 hores.

