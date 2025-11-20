Terrassa, segona ciutat de la demarcació de Barcelona amb més atractius turístics

No és cap novetat que Terrassa és un dels municipis amb més encant del territori. Passejar pel centre de la ciutat és un luxe visual, amb estímuls patrimonials cada dues passes. El cas és que aquest relat es reafirma i consolida amb les dades de l’“Informe dels visitants dels atractius turístics” del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, on es recull que Terrassa és la segona població de la demarcació de Barcelona amb més atractius, equipaments i llocs d’interès turístic (8) només superada per Mataró (9) -la capital catalana no figura en aquest informe-.
Els espais egarencs descrits són el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), la Masia Freixa, la Seu d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil, la Torre del Palau i el Claustre del Convent de Sant Francesc.
També destaquen Manresa amb 7, Calella amb 6 i Sant Cugat i Sitges amb 4. Del Vallès Occidental hi ha 15 punts concrets, amb majoria terrassenca i santcugatenca, complementada per Rubí, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda. L’informe destaca que cadascun d’aquests punts d’atractiu turístic han estat inclosos i comptabilitzats per haver superat un mínim de 700 visitants durant l’any 2024. D’aquesta manera, s’han georeferenciat en el mapa de la província fins a 157 atractius analitzats en aquest informe.
El MNACTEC, la gran potència
Només els visitants del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ja suposen més d’un terç del total a la resta d’atractius del Vallès Occidental (372.261). Durant el 2024, un total de 133.411 persones van visitar en algun moment el MNACTEC, una xifra que suposa un increment del 17,8% respecte de l’any anterior.
Aquest volum de visitants alcen el MNACTEC fins al quinzè lloc en el rànquing d’indrets més visitats de tota la demarcació -excloent Barcelona-. Lluny queden els dos punts capdavanters, relacionats amb el comerç, com són La Roca Village i Viladecans The Style Outlet, amb 5.400.000 i 3.728.592 usuaris respectivament. A partir d’aquí, apareixen el Monestir de Montserrat superant els 2 milions i el parc de la Serralada Litoral del Maresme, superant el milió. El Circuit de Barcelona-Catalunya o el Canal Olímpic també es troben en aquesta zona noble.
Hi destaca també el parc natural de Sant Llorenç del Munt l’Obac (282.381 visitants), però formant part del Bages, atès que és la comarca que integra una major extensió del parc, segons l’informe. La particularitat de Sant Llorenç és que és, amb diferència, l’indret turístic amb una major davallada de visitants amb respecte del 2023, amb gairebé un 28% menys d’usuaris. Un fet que s’explica pel tancament del restaurant de la Mola el gener del 2024, impulsat per la mateixa Diputació de Barcelona com a estratègia de descongestionar el parc natural.
Rics en patrimoni arquitectònic
Més enllà del gran volum de visitants a la ciutat generat pel MNACTEC, el Vallès Occidental i més concretament, Terrassa, brilla pel seu atractiu patrimonial arquitectònic. El segon indret més visitat de la comarca durant el 2024 és el Monestir de Sant Cugat del Vallès, amb 72.936 usuaris registrats, seguit del parc natural de Collserola, amb 36.683 visitants.
A partir d’aquí, domini terrassenc. La Masia Freixa, amb 26.745 visites (incloent-hi les de la Fira Modernista) creix en un 4,3% comparat amb les dades del 2023. Les Esglésies de Sant Pere agrupades a la Seu d’Ègara també hi tenen un alt pes, amb 23.385 visitants, creixent més d’un 33% gràcies a la campanya municipal perquè esdevinguin patrimoni mundial de la UNESCO. La Casa Alegre de Sagrera apareix amb 22.317 assistents, xifra que es redueix en un 10,3% respecte de l’any anterior. També cauen els visitants de la Torre del Palau en un 13,6%, quedant en 1.532, mentre que els del Claustre del Convent de Sant Francesc pugen significativament un 18,2%, consolidants en 832.
Deixant de banda l’aspecte patrimonial, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil també suma amb escreix, assolint els 10.862 visitants, un 26,4% més que el 2023. La resta de punts de la comarca que hi destaquen són el Museu Internacional del Titella de Catalunya, el Museu Municipal Castell de Rubí, el Museu del Treball i la Indústria Viva, el Celler Modernista de Sant Cugat del Vallès i la Torre Negra del mateix municipi.