Terrassa dispara la facturació un 12,7%: aquestes són les empreses que més diners mouen

La
xifra de negoci global de les empreses de Terrassa va evolucionar a l’alça el 2023 –l’últim any del qual se’n tenen dades tancades i consultables. De fet, Terrassa va millorar un lloc en la classificació de municipis del Vallès Occidental. Ara bé, en facturació per càpita es va mantenir en la mateixa posició i, a diferència d’anys anteriors, aquest cop si consultem el rànquing de les 25 empreses amb major volum de vendes de la comarca, no n’hi ha cap d’egarenca: la primera ocupa la 26a plaça.
Així es desprèn de l’informe “
Estructura empresarial de la província de Barcelona 2025” –però amb dades del 2023–, elaborat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa a partir dels comptes anuals presentats al Registre Mercantil per prop de 98.000 empreses i presentat aquest dijous.
Segons el document, Terrassa és el
tercer municipi del Vallès Occidental on les empreses, en conjunt, tenen una xifra de negoci més alta. Les companyies ubicades a la ciutat van facturar un total de 6.815,5 milions d’euros l’any 2023, 767,5 milions més que un any abans (+12,69%).
Respecte de l’informe anterior, Terrassa ha escalat una posició en la llista comarcal, superant Rubí (6.567,8 milions d’euros) i situant-se només per darrere de Sant Cugat del Vallès (13.699) i Montcada i Reixac (9.032,1). En
facturació per càpita (euros per habitant), però, Terrassa no apareix fins a la setzena posició, amb 29.854 euros per habitant, força per sota de la mitjana comarcal, que el 2023 va ser de 70.645 euros, i molt lluny del municipi que encapçala el rànquing, Castellbisbal, amb 384.239 euros. Un 10% del total
Els ingressos per vendes de les empreses terrassenques són un 10,0% del total de la facturació de les companyies del Vallès Occidental, que el 2023 va situar-se en 67.821,5 milions d’euros, un 5,96% més que un any abans (el 2022 van ser 64.009,3 milions). A més, l’estudi estima per al 2024 un nou augment de la facturació fins a 72.185 milions d’euros.
Ara fa dos anys, a la nostra comarca va augmentar el nombre d’empreses, passant de 16.076 l’any 2022 a 16.238 el 2023. També va incrementar-se el nombre i el percentatge d’empreses en els trams més alts de facturació. Les que van superar els deu milions d’euros van créixer d’un 4,9% a un 5,2%. Les que van situar la seva xifra de negoci entre cinc i deu milions d’euros van pujar d’un 4% a un 4,2% i les que es van situar entre un i cinc milions, van augmentar d’un 20,2% a un 20,6%.
El Vallès Occidental va mantenir-se fa dos anys com el tercer territori de la demarcació de Barcelona amb un volum de negoci més alt. Encapçala la llista el Barcelonès (amb 146.532 milions d’euros), mentre que el segon calaix del podi és per al Baix Llobregat (78.919).
El Vallès Occidental aplega el 16,4% de les societats mercantils de les comarques barcelonines, el 18,5% del volum de negoci anual de la província (367.078 milions d’euros l’any 2023, un 5,3% més que l’any anterior) i el 17,9% (268.184 ocupats) dels seus llocs de treball.
Una comarca amb diversificació
L’especialització o diversificació del teixit empresarial es pot observar a través del pes que tenen els cinc primers sectors d’activitat respecte del total d’activitats. Així, el Vallès Occidental és una comarca amb una gran diversificació del teixit empresarial;
els cinc primers sectors per volum de negoci (comerç al detall en establiments no especialitzats, altres tipus de comerç a l’engròs, químiques i farmacèutiques, comerç a l’engròs d’alimentació i begudes, i comerç a l’engròs de TIC i maquinària) apleguen el 37,5% de la facturació total, el segon percentatge més reduït per darrere del Barcelonès.
En 14 dels 23 municipis de la comarca es genera un volum de negoci superior als mil milions d’euros.
L’empresa que més factura del Vallès Occidental és
Lidl Supermercados (6.079 milions d’euros), amb seu a Montcada i Reixac. Alhora és la segona companyia de tota la província amb una xifra de negoci més alta, només superada per Seat (14.169 milions d’euros), amb seu a Martorell (Baix Llobregat). Farmàcia i construcció
Un total de 46 societats amb seu al Vallès Occidental formen part del rànquing de les 250 empreses de la província de Barcelona amb major xifra de negoci i només dues pertanyen a Terrassa. Per trobar la primera companyia ubicada a la nostra ciutat cal baixar fins al lloc 119. Es tracta de la farmacèutica
Kern Pharma, que el 2023 va aconseguir una facturació de 296,6 milions d’euros, recull l’informe de la Diputació de Barcelona. L’altra firma egarenca que hi apareix, en la posició 236, és l’empresa constructora Copcisa, amb 170,3 milions d’euros.
El laboratori referent en el desenvolupament, fabricació i comercialització de medicaments genèrics és, doncs, l’empresa vallesana amb un major volum de vendes. Tot i això, amb les dades del 2023 en mà, no apareix en el rànquing de les 25 empreses amb major xifra de negoci del Vallès Occidental, per bé que el 2022 ocupava la 25a posició i el 2021 i el 2020, la 21a.
Empreses locals que destaquen en rànquings sectorials
Tot i que només dues empreses amb seu social a Terrassa apareguin en el rànquing de les 250 empreses de la província de Barcelona amb major xifra de negoci, hi ha companyies ubicades a la nostra ciutat que se situen en les primeres posicions quan entrem en les classificacions sector a sector.
Copcisa SA, amb 170,3 milions d’euros, és la segona empresa de la demarcació de Barcelona en el sector de la construcció i Hercal Diggers SL, la quarta, amb 80,9 milions.
També ocupa el segon calaix del podi, en aquesta ocasió en el sector d’activitats artístiques, recreatives i altres serveis,
Global Game Machine Corporation SAU, amb 115 milions d’euros. En la mateixa llista hi apareix també Miky SL (42,5 milions d’euros) en el 12è lloc, i Barna Center SAU (38,6 milions), en el 14è. Dinovena és Egartronic SA (31,5 milions), vint-i-u-nena International Bingo Technology SA (29,7 milions) i vint-i-cinquena Comercial de Desarrollos Electrónicos SA (24,1 milions).
Embamat EU SL és la tercera companyia de la província en el sector de la fusta i el suro, amb una facturació de 20,7 milions d’euros. I Syntegon Telstar Tecnologies SL és, amb 100,1 milions d’euros, la cinquena firma en el rànquing d’empreses dedicades a l’activitat de maquinària i equips.
En la llista d’intermediaris del comerç destaca, en sisena posició,
Checkpoint Systems España SL. També ocupa el sisè lloc, en aquest cas en el sector de l’hostaleria, Establiments Viena SA, amb 83,3 milions d’euros de facturació el 2023.