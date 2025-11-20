Egara Powerlifting torna a tenir deu dies

Nou capítol del conflicte a l'equipament de la Cogullada. L’entitat Egara Powerlifting, després que l’Ajuntament de Terrassa els notifiqués que havia d’abandonar el seu lloc a aquestes instal·lacions, va demanar una cautelar en el jutjat i el jutge va haver de suspendre el procediment. Ara, però, el jutge ha resolt a favor de l’Ajuntament, que ja s’ha adreçat als responsables de l’entitat perquè retirin tot el seu material de les instal·lacions i l’abandonin en un termini de deu dies.
L’assumpte va començar amb un altercat amb una persona relacionada amb Egara Powerlifting, tal com va explicar una de les entitats que també utilitza aquestes instal·lacions, Boxing Club Terrassa, que va publicar a les seves xarxes socials que suspenia les seves classes d’Educaboxing i deia que “la seguretat dels nostres alumnes i pares és la nostra prioritat. No podem permetre que s’exposin a situacions de risc”.
A més del club de boxa, el Club Taekwondo Terrassa, l’Associació de Veïns de la Cogullada, el Club de Gent Gran del Districte 4, la fundació Terrassa FC 1906 i l’Associació EducaBoxing van presentar una instància general al consistori demanant l’expulsió d’Egara Powerlifting “a causa dels greus problemes” ocasionats pel seu president, Cristóbal Moreno. Argumentaven, entre altres, que Egara Powerlifting “ha generat un ambient de tensió i agressivitat a l’equipament” que ha afectat “negativament” a la resta d’entitats que utilitzen les instal·lacions i “als usuaris de l’espai”.
Arran d’això, l’Ajuntament va comunicar als responsables d’Egara Powerlifting que cessessin les seves activitats a l’equipament de la Cogullada i que disposaven de deu dies hàbils per retirar tot el material de la sala. Llavors va ser quan els responsables d’aquesta entitat van anar al jutjat per demanar una cautelar respecte a aquesta determinació.
La resta d’entitats que fan les seves activitats a aquest equipament de la Cogullada, van emetre un comunicat donant tot el seu suport a la mesura presa pel consistori terrassenc.