FOTOS | Concurs de Grimpaires de Matadepera

En un horari poc habitual i amb una temperatura de 8 °C, aquest divendres a la tarda s’ha celebrat el Concurs de Grimpaires, un dels actes centrals de les Festes de Sant Sebastià de Matadepera, que s’havia ajornat dissabte passat a causa de la pluja.
Hèctor Bito s’ha proclamat guanyador amb un temps de 14 segons, després d’un segon intent. Èric Riba, sis vegades guanyador del concurs, ha quedat en segona posició amb 17 segons, mentre que Ferran Garcia ha completat el podi masculí amb 34 segons.
En la classificació femenina, Jana Crespi (1’21”) ha estat la guanyadora, seguida de Núria Nieto (2’04”) i Carla Oller (2’36”). En categoria juvenil masculina, el podi ha estat per a Numa Puigdellívol, Biel Crespi i Nil Casanovas.
El concurs s’ha allargat fins gairebé les vuit del vespre, moment en què s’ha fet el sorteig i la retirada del pi.