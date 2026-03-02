Quatre mesos després de donar per finalitzada la renovació de la façana nord, les obres a MútuaTerrassa han entrat en una de les fases més cridaneres: la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la façana sud, visibles des de la plaça del Doctor Robert i bona part de la ciutat.
FOTOS | Obres d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques de MútuaTerrassa
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 02 de març de 2026 a les 19:32
Actualitzat el 02 de març de 2026 a les 19:35
