Les deixalleries municipals van superar el 2025 les 60.000 visites i van gestionar un 14% més de residus

L'activitat a les deixalleries municipals de Terrassa no para de créixer. Durant l'any 2025, les instal·lacions de Can Casanovas i Terrassa Neta (Can Barba) van superar la barrera de les 60.000 visites, xifra que suposa un increment del 13% en el nombre de persones usuàries respecte a l'exercici anterior. Aquest augment de l'afluència ha anat acompanyat d'un creixement paral·lel en el volum de deixalles, amb un total de 7.057,63 tones gestionades, el que representa un 14,34% més que el 2024.
Per al regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, aquestes dades confirmen que ens trobem davant d'un "servei consolidat, amb alta demanda i de gran importància estratègica per a la gestió municipal dels residus".
Actualment, Terrassa se situa com un dels grans municipis amb millor percentatge de recollida selectiva, assolint una quota del 44,94%.
Increment d'usuaris i millores operatives
L'augment de la participació ciutadana ha estat especialment notable a la deixalleria de Terrassa Neta, on el nombre d'usuaris va pujar un 22,9% (arribant a les 12.640 visites). A Can Casanovas l'increment va ser de l'11,5%, tot i que continua sent la instal·lació amb més volum absolut, amb 56.788 visites anuals.
Aquestes xifres s'expliquen, en part, per les millores fetes durant el darrer any. A Can Casanovas es va reubicar la recepció i es va modificar la circulació interna per adaptar-la a la nova rotonda d'accés. Per la seva banda, a Terrassa Neta es va optimitzar el sistema de classificació de residus. Segons les enquestes municipals, les persones que utilitzen el servei valoren positivament "la qualitat de l'atenció, l'assessorament tècnic, l'agilitat del servei i la claredat de la informació".
Matalassos, neveres i bateries de patinets
L’any passat ambdues deixalleries van gestionar 13.231 tones de residus. Destaca, en especial, l’increment registrat a Can Casanovas, amb un 23,43% més que el 2024. Els materials més recollits en aquesta instal·lació van ser matalassos, termos i bateries.
A Terrassa Neta, en canvi, l’augment va ser d’un 6,47%, amb un notable increment de neveres i congeladors (+40%), voluminosos procedents del servei de recollida d’Eco Equip i l’aparició d’un residu emergent, com han estat les bateries dels patinets elèctrics. En canvi, els residus amb menor aportació van ser els àcids i bases; els filtres d’oli; els fitosanitaris; els cosmètics i les radiografies. Pel que fa al fibrociment, només s’accepta en aquesta deixalleria.
Tot el material recollit es trasllada a gestors autoritzats per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).