Pla d’usos per al futur de la Masia de Can Falguera

La Masia de Can Falguera, edifici icònic de les Fonts de Terrassa, tindrà un pla d’usos que en definirà el futur. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha mantingut aquest dijous una reunió amb els representants veïnals del barri de les Fonts, on ha posat sobre la taula la voluntat de desencallar el futur d’aquest històric edifici catalogat, del qual els veïns han alertat en diverses ocasions sobre el seu estat ruïnós.
L’alcalde, acompanyat del tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, i la regidora del Districte 7, Ruth Hibernón, ha visitat el Centre Social les Fonts per trobar-se amb l’associació veïnal, encapçalada per la seva presidenta, Mercè Martí. Com a resposta a la reivindicació veïnal d’aquests últims anys, Ballart ha plantejat la creació d’“un grup de treball, i un possible pla d’usos amb pressupost i objectius concrets que ens permeti tenir un projecte per a la Masia de Can Falguera, un edifici que és bé d’interès cultural local”.
L’equipament hauria de pal·liar la manca de punts de trobada i serveis per al veïnat. “Necessitem espais per a les entitats, per treballar en condicions més confortables i que hi tinguem cabuda tots; també ubicar-hi alguns serveis, perquè ara els principals requereixen desplaçar-se fora de les Fonts”, assenyala Martí. Un projecte que s’havia plantejat era la biblioteca del districte 7, que finalment es farà a Can Parellada.
Per als veïns de les Fonts, recuperar Can Falguera també suposa preservar el seu patrimoni i situar el barri al mapa de la ciutat. “És una masia emblemàtica del segle XV i un referent de l’origen del barri, molt lligada a la vida sentimental dels fontins, però que fa molt de temps que està en desús”, reivindica Martí. La masia disposa d’una capella del 1799 que va fer d'església parroquial entre el 1932 i el 1950. Les destrosses de la Guerra Civil van propiciar-ne l’abandonament, malgrat incorporar-hi un campanar el 1941 i beneir-ne una rehabilitació l’any 2000. En l’última dècada, l’Ajuntament només hi ha fet manteniment bàsic per reforçar-ne el tancament i ara hi caldrà una inversió important. “No és només obrir la porta i fer-hi alguna cosa dins, s’ha de rehabilitar”, adverteix Martí, que remarca que l’edifici “té un potencial enorme per a la projecció de futur del barri”.
La reunió també ha servit per concretar millores d’asfaltatge als carrers de Valldoreix, de Xipre i del Bisbe Sanahuja, així com arranjaments a la rotonda de l’estació, als carrers de París i de Roma, i al vial del Turonet. En mobilitat, les dades refermen el pes d’FGC com a metro de Terrassa, amb 1,7 milions d’usuaris interns i un ús del 42% a les Fonts. Tot i això, el consistori ha anunciat als veïns que potenciarà el bus urbà millorant la freqüència de pas de la línia 7 (dels 37 als 20 minuts) i de la 4 els caps de setmana. D’altra banda, per pal·liar la manca de punts d’orientació social, l’alcalde ha proposat desdoblar el servei de Can Parellada.