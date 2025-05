Vehícles de l'època modernista de diverses tipologies han recorregut la Rambla aquest matí de diumenge per honorar el primer Aplec d'Automòbils de Terrassa, organitzada per Ernest Niquet al 1903. Organitzat per l'escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC), els cotxes i motos es deixaran exposats a la plaça Didó des de les 14 fins les 18 d'aquesta tarda.

FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI