Els autobusos circularan per Arquimedes i Galileu durant la Festa Major

Amb motiu de la celebració de la Festa Major de Terrassa, que tindrà lloc del 4 al 9 de juliol, l’Ajuntament ha informat de diverses afectacions en el trànsit i el transport públic que es mantindran vigents durant aquests dies. L’objectiu és garantir la seguretat i el bon funcionament dels actes previstos al centre de la ciutat, alhora que s’ofereixen alternatives de mobilitat per facilitar els desplaçaments.

Pel que fa als autobusos urbans, les línies modificaran el seu recorregut habitual i circularan majoritàriament pels carrers d’Arquimedes i Galileu. A més, durant esdeveniments concrets com la Cursa Atlètica de dissabte a la tarda o el Castell de Focs del dia 9 de juliol, es faran desviaments puntuals per altres vies com l’avinguda d’Àngel Sallent o la carretera de Rellinars, respectivament. Per cobrir les necessitats d’horari nocturn, les línies principals oferiran servei especial fins a les 3 hores, i en el cas de la línia 9, concretament, fins a les 5 hores.

També hi haurà canvis per als autobusos interurbans, que traslladaran les seves parades principals a la plaça del Doré i als carrers d’Arquimedes i Galileu. D’altra banda, la rambla d’Ègara quedarà tallada en tots dos sentits des del 2 fins al 8 de juliol, i el dia 9 a la nit també es tallarà la cruïlla de Tarradellas, Abat Marcet i ronda de Ponent per al Castell de Focs. Pel que fa als taxis, la parada habitual de la Rambla es traslladarà temporalment al carrer de Columel·la.

Els Ferrocarrils de la Generalitat reforçaran el servei amb trens nocturns de la línia S1 durant les nits del cap de setmana, entre Terrassa Nacions Unides i Barcelona-Plaça Catalunya. Pel que fa als aparcaments, alguns accessos i sortides es veuran afectats i es recomana consultar els itineraris alternatius. A més, les persones amb mobilitat reduïda podran estacionar a zones habilitades i també s’habilitaran tres noves zones d’aparcament als carrers: d’Indústria, de Vallhonrat i de l’Infant Martí. També es mantindrà una tarifa plana especial al pàrquing de Sant Leopold, de 5 euros tot el dia o 3 euros per 4 hores, IVA inclòs.

Davant totes aquestes modificacions, l’Ajuntament recomana evitar la circulació amb vehicle privat pel centre de la ciutat i fer ús preferent del transport públic, la bicicleta o els desplaçaments a peu. Tota la informació detallada, així com els plànols actualitzats, es poden consultar als portals oficials de mobilitat i trànsit de l’Ajuntament i de TMESA.