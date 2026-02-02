Derrota per 0 a 2 del Terrassa FC contra un Barça Atlètic que s'ha mostrat més actiu en atac i que ha sabut aprofitar les seves oportunitats. Els d'Oriol Alsina, que han ofert bons moments en trams de l'encontre, no han pogut concretar les seves arribades de més perill i han acabat perdent.
FOTOS | Derrota del Terrassa FC a casa contra el FC Barcelona Atlètic
Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 10:56
- Terrassa FC 0 - FC Barcelona Atlètic 2 -
