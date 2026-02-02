Indignació i cansament entre els usuaris de l'R4: "A la feina ho entenen, però ja comencen a estar farts"

El cansament i la indignació tornen a marcar el dia a dia dels usuaris de la línia R4 a Manresa i a Terrassa. El servei continua sense normalitzar-se i els trajectes s'han de fer encara amb autobusos substitutoris, una situació que, segons els passatgers, comporta "greus afectacions" en els horaris. "A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m'espavili", lamenta la Maria, usuària habitual del servei, que denuncia que el problema s'arrossega des de fa anys. La sensació, diu, és d'incertesa permanent: "És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat". Tot i això, admet que, almenys, el servei alternatiu funciona: "Arribes tard, però saps que arribes".
Els retards afecten especialment aquells usuaris que han d'enllaçar amb altres transports. És el cas d'en Raúl Molina, que cada dia utilitza el servei per desplaçar-se per motius laborals. Explica que el primer autobús surt massa tard i això li fa perdre la connexió posterior: "Arribo tard sempre. Amb el tren arribava puntual, però ara he d'esperar més de mitja hora". Tot i que assegura que a la feina entenen la situació, admet que la paciència també té un límit: "Baixa la nostra efectivitat i això molesta".
El sentiment d'empipament és evident entre els passatgers. En Dídac Martínez afirma que el servei ja era deficient abans: "Encara que surtis bé, pel camí poden passar cinquanta mil coses". Amb els autobusos, diu, la situació és "un desastre total", amb múltiples transbordaments i més temps de trajecte.
La indignació creix especialment després que les administracions anunciessin la represa del servei, una promesa que, en el cas de l'R4, no s'ha complert. De fet, els operaris continuen treballant reparant un talús a Castellbell i el Vilar i, per això, la circulació de trens per l'R4 continua tallada.
Tot plegat genera també una sensació d'inseguretat entre els viatgers. "Et fa por agafar la Renfe perquè no saps què passarà", resumeix una usuària. Malgrat les queixes, molts coincideixen que, almenys, el servei d'autobusos garanteix arribar a destí: "No és puntual, però funciona". Mentrestant, els passatgers reclamen que el servei ferroviari es normalitzi com més aviat millor i que s'abordin d'una vegada els problemes estructurals d'una línia clau per a la mobilitat de la Catalunya Central.