“El rebost” centenari de Terrassa: “Hem vist venir els avis, després els fills i ara els nets”

Hi ha comerços que no només són botigues, sinó que formen part del paisatge de la ciutat. Casa Evaristo n’és un exemple clar. Fundada el 1917, aquest establiment del centre de Terrassa ha vist passar generacions i generacions de clients, canvis d’hàbits de consum i transformacions urbanes sense perdre mai l’essència: la proximitat, la qualitat i la vocació de servei.
Casa Evaristo neix de la mà d’Evaristo Casals, el besavi dels actuals propietaris, Yvonne i Evaristo Roger. El relleu del fundador el pren la seva filla, Filomena Roger Casals, una dona avançada al seu temps que va fer créixer el negoci amb una mirada innovadora: “Va ser una de les primeres dones a Terrassa -i al país- a especialitzar-se en la venda de llegums i cereals a granel i a entrar a la llotja de Barcelona per portar conserves enllaunades a la ciutat” explica Yvonne, parlant de productes aleshores gairebé excepcional.
El negoci va continuar amb la següent generació fins arribar a l’actual, amb Yvonne i el seu germà al capdavant. Tots dos assumeixen la responsabilitat a finals de 1999, arran de la malaltia del seu pare. “Jo ja estava acabant la carrera i treballava a la central de compres, i vaig començar a entrar de ple al negoci”, relata la propietària.
Si alguna cosa ha caracteritzat Casa Evaristo al llarg del temps és la capacitat d’anticipar-se. “Sempre s’ha mantingut la voluntat de buscar el producte de qualitat i estar a l’última de les tendències culinàries”, assegura Yvonne. Avui, el comerç és un referent en múltiples àmbits: vins i licors, conserves, cosmètica natural, productes sense gluten, cuina oriental o una secció de més de 300 cerveses, entre d’altres.
La relació amb la clientela és un dels pilars del negoci. Part de l’equip humà fa més de 25 anys que hi treballa, un fet que, segons Yvonne, “fa que s’empapin molt amb l’essència del negoci i que això es transmeti als clients”. El resultat és un ambient familiar on molts compradors se senten “com a casa”, fins al punt que ella defineix Casa Evaristo com “el rebost de moltes famílies”.
Aquesta fidelitat travessa generacions. “Hem vist venir els avis, després els fills i ara els nets”, explica. Clients de 70 o 80 anys conviuen amb joves de 18 o 20, i fins i tot amb infants que es mouen per la botiga amb una naturalitat absoluta. “Hem tingut algun nen petit sol pel mig de la botiga, com si fos casa seva sense perdre’s”. A més, la clientela va molt més enllà de Terrassa, amb compradors habituals de Rubí, Sant Cugat, Barcelona o Manresa.
Quan pensa en el futur, Yvonne ho fa amb prudència i esperança. El desig és que Casa Evaristo continuï evolucionant, potser amb la incorporació d’una nova generació familiar. “Això seria molt maco”, diu, conscient que el futur també dependrà de com canviïn els hàbits i les tendències de consum. Sigui com sigui, una cosa sembla clara: la Casa Evaristo continuarà avançant, fidel a la seva essència, que la ha permès formar part de la vida quotidiana de Terrassa durant més d'un segle.