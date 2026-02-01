FGC registra un 8% més de passatgers a Terrassa durant la crisi de Rodalies

L’accident de Gelida del 20 de gener va alterar de manera immediata els patrons de mobilitat ferroviària a Catalunya. En el conjunt de les línies metropolitanes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va registrar un augment del 4,2% de passatgers durant la setmana posterior a l’incident, amb 1,43 milions de validacions. Aquest increment es va concentrar especialment a la línia Barcelona–Vallès, que va créixer un 5%, i dins d’aquest eix, Terrassa va destacar clarament per sobre de la mitjana.
Entre dimecres i diumenge posteriors a l’accident, les cinc estacions d’FGC de Terrassa van passar de 89.115 a 96.247 validacions, un increment de 7.132 viatges, equivalent a un 8%. En termes relatius, el creixement a la ciutat gairebé duplica el registrat al conjunt de la xarxa i supera també el de la línia Baix Llobregat–Anoia, que només va créixer un 2,5% en el mateix període.
L’impacte es va fer visible ja l’endemà de l’accident. El dimecres 21, FGC va registrar a Terrassa l'increment diari més elevat de tota la setmana, amb més de 1.600 validacions addicionals respecte al mateix dia de la setmana anterior. Aquest augment representa prop d’un terç del creixement total registrat aquell dia a tota la xarxa d’FGC, que va ser del 3,1%.
Tot i que els dies feiners següents van mostrar increments més continguts, el patró canvia radicalment el cap de setmana. Dissabte, coincidint amb l’anunci governamental d’una nova aturada total de Rodalies, les validacions a Terrassa creixen gairebé un 30%, mentre que diumenge superen el 32%. A escala metropolitana, aquell diumenge FGC va registrar un 25% més de passatge que la setmana anterior, fet que situa Terrassa per sobre de la mitjana també en els dies de màxima tensió del sistema.
L’efecte de la crisi es va prolongar fins dilluns, quan el retorn de Rodalies es feia de manera parcial i incerta. A Terrassa, les validacions a FGC van ser un 5,5% superiors a les d’una setmana normal, una diferència que desapareix progressivament a partir de dimarts, quan les dades tornen a valors habituals.