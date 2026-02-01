Els lligams d’aquesta ciutat amb la ràdio són inqüestionables. No es poden discutir. L’emissora Ràdio Terrassa, que es va inaugurar el 2 d’abril de 1933, va ser la primera de fora de la ciutat de Barcelona, va començar les seves emissions. Un gran aficionat a aquest mitjà com fou Eudald Aymerich, va ser molt important en la seva creació. L’any 1979, va néixer la seva germana petita, Radio Club 25, que es podia escoltar per l’FM, la freqüència modulada.
Era una emissora dedicada a la música de l’actualitat, rock, pop i dance, amb informatius cada hora i, anys més tard, també amb alguns programes com les retransmissions dels partits de futbol del Barça, a càrrec d’Alfons Arús, que també va fer un matinal a la mateixa freqüència, la 95.6 de l’FM.
Ràdio Terrassa, que va formar part de la Cadena Catalana i, finalment, de la Cadena SER, va conviure amb Radio Club 25 als locals del carrer de Sant Pere fins que, un temps després, es van traslladar al carrer de Gutenberg, a l’edifici que va construir-se on hi havia l’Europrix, uns grans magatzems de pas efímer per la ciutat.
A la sisena planta
Les dues emissores estaven a la sisena planta. L’estudi de Radio Club 25, el que es pot veure a la fotografia, estava a l’entrada, al costat de la recepció mentre que el de Ràdio Terrassa estava més a dins, al costat d’on treballaven els periodistes dels serveis informatius i els d’esports.
Radio Club 25 va viure moments d’una altíssima popularitat i, fins i tot, va desbancar a la cadena Los 40 Principales, la més escoltada durant molt de temps. El 28 de desembre de 2006, el grup Kiss va comprar les emissores, més altres mitjans del grup i va acabar tancant la planta sisena que ja no acull cap de les dues. Van baixar la persiana.