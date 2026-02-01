Bany de masses de Jaume Leiva a casa seva

No podia ser. Una de les grans icones de l'atletisme terrassenc de tots els temps,
Jaume Leiva Beato, no tenia en el seu palmarès la Mitja Marató de la seva ciutat. L'havia corregut sis vegades abans, signant un parell de terceres posicions. Però ha hagut d'esperar a la 26a edició de la prova per esmenar aquesta irregularitat. Aquest primer de febrer ho ha fet. S'ha imposat amb tots els honors amb un temps d' 1 hora, 7 minuts i 43 segons. Ha estat, per fi, profeta a casa seva, en un diumenge fred de febrer, amb poc sol i força vent. La seva seva millor marca en una Mitja Marató és d'1.02'29".
Puntuals a la cita, quan passaven només uns pocs segons de les 10.10 hores del matí, Leiva i la resta de favorits formaven a la línia de sortida davant l'atenta mirada de centenars d'aficionats, autoritats i tota mena de curiosos. Des dels primers metres s'ha vist que la victòria seria
cosa de dos. En la pujada per la Rambla d'Ègara, dos participants s'han començat a distanciar de la resta. Eren Jaume Leiva i l'atleta del CA Granollers Genís Ferràndez, que ben aviat s'han quedat sols. Cap dels favorits, ni Víctor Centeno, ni Carles Montllor ni Joan Díaz, no han pogut aguantar el seu ritme. Tots dos han travessat la ciutat desafiant el fred i els forts pendents de la temuda avinguda del Vallès.
Ferràndez semblava dur la veu cantant, especialment en els deu primers quilòmetres. El públic, molt més abundant als carrers que en altres ocasions, no parava d'animar a Jaume Leiva. Eren
vitamines per a un atleta que necessitarà uns dies per a recuperar-se. L'artrosi que pateix al maluc li ha passat factura al tram final de la cursa.
Leiva i Ferràndez anaven obrint camí, amb el terrassenc a uns tres metres, més endavant corrent en paral·lel. Ha tocat serrar les dents fins al quilòmetre 13, a l'avinguda del Vallès, just davant del camp del San Cristóbal. El pitjor havia passat. Encara quedaven forces, però no hi hauria ja massa més pujades. A mesura que s'arribava a la part final, a la Rambla d'Ègara, a falta de poc més d'un quilòmetre, Jaume Leiva ha decidit que tocava guanyar. I ha donat el cop. S'ha desempallegat de Ferràndez. Els constants crits d'ànim li permetien
volar sobre l'asfalt, gairebé sense haver de tocar a terra.
Podi masculí: Genís Ferràndez (segon), Jaume Leiva i Víctor Centeno (tercer)
Lluís Clotet
Leiva ha travessat la línia de meta amb un temps sensacional, molt millor del que s'esperava: 1.07'43". Sis segons més tard ha arribat
Genís Ferràndez, un atleta avesat a distàncies més curtes. Ha calgut esperar més de quatre minuts per saber qui completaria el podi. Ha acabat sent Víctor Centeno, amb un temps d'1.11'56". Carles Montllor ha entrat quart amb un registre d'1.12'36", un sol segons abans que un altre dels favorits, Joan Díaz. A 1.13'50" entrava l'egarenc Redouan El Hajoui i amb 1.14'08" Martí Lázaro, seguit del vuitè classificat, un Marc Otero que ha signat un temps d'1.14'15 i que ha disputat 27 de les 26 edicions (sí, 27 de 26) de la Mitja de Terrassa, inclosa la del 2021. Es va cancel·lar a causa de la Covid, però ell va sortir al carrer i la va córrer tot sol.
Un Jaume Leiva visiblement emocionat explicava a tocar de la línia d'arribada que acabava de viure un dels moments més feliços de la seva carrera: "Aquest any no hi havia els atletes africans de nivell, però hi havia rivals molt importants, com Genís Ferràndez". L'egarenc analitzava així la cursa: "El Genís ha vingut a entrenar-se i si hagués volgut hauria apretat al final. He de ser sincer.
A l'últim quilòmetre i mig li he dit que apretaria i ell m'ha dit que fes, que endavant. M'ha sorprès el que he arribat a córrrer en un dia ventós com aquest, amb els meus problemes al maluc. Ara necessitaré un mes per recuperar-me. El gen competitiu el tinc. Soc una bèstia, sé patir, però he d'anar amb compte amb l'artrosi", comenta. I afegeix: "Ens hem escapat de seguida. El Genís volia fer 13 quilòmetres forts i he decidit anar darrere seu. He anat fent una mica la goma, però he aguantat el seu ritme. He tret distància i m'he pogut assegurar el podi. A la ronda de Ponent anàvem els dos al límit. Quan hem arribat a l'avinguda de Josep Tarradellas he pogut canviar el ritme i distanciar-me".
Leiva ha sentit l'escalf del públic durant tot el recorregut. "
Això et dona ales. Si he corregut tant avui ha estat gràcies a això. La gent m'empenyia. Molta gent em coneixia i m'animava. M'emporto especialment l'estima d'aquesta gent", comenta Leiva, que no s'esperava córrer en 1.07'. " Els últims sis quilòmetres han estat rapidíssims. No m'esperava fer aquest temps". Dedica la victòria a la seva família, "Especialment a la meva dona. Portem 25 anys junts. També als meus pares i al meu fill, que m'ha estat seguint amb la bicicleta. Dedico la victòria a tots els que m'han animat en aquests 26 anys de carrera, els que m'han donat suport tant en les bones com en les dolentes. Continuo estant aquí", assenyala amb orgull.
Categoria femenina
Podi femení: Alba Bellostas (segona), Cristina Silva i María Ruiz (tercera)
Lluís Clotet
No hi ha hagut tampoc sorpreses pel que fa a la categoria femenina. L'atleta barcelonina de 38 anys
Cristina Silva s'ha adjudicat la victòria amb autoritat, signant un temps d' 1.15'17", traient-li més de cinc minuts a la segona classificada, Alba Bellostas, que ha aturat el crono en 1.20'20". Ha completat el podi, a 5 segons de distància, la terrassenca María Ruiz. La també egarenca Sandra Asín ha finalitzat en quarta posició amb 1.22'45", amb gairebé quatre minuts menys que la cinquena classificada, Florence de Cock, que ha fet una marca de 1.26'37".
L'atleta barcelonina Cristina Silva corria per primera vegada la Mitja de Terrassa. "Tothom em deia que aquesta era una cursa molt dura, però no m'ho ha semblat tant. De fet, a mi m'agrada pujar.
L'he gaudit molt". Comenta Silva que no s'esperava fer un temps tan bo. De la prova terrassenca destaca "la gran quantitat de gent que surt als carrers a animar-te. No és habitual", destaca.
. Aquí podeu consultar tots els resultats d'aquesta 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa
Un total de 4.154 corredors han participat en una Mitja Marató de rècord
Lluís Clotet
Iván Moreno i Anna Plana guanyen la Santi Centelles
La matinal ha començat amb la cursa popular de 5 quilòmetres Santi Centelles, que enguany ha arrencat 40 minuts abans de la Mitja. El guanyador ha estat
Iván Moreno, que ha sortit el més ràpid i ha arribat el primer, amb un temps de 16 minuts i 40 segons. Pedro Ruiz ha estat el segon classificat amb 16'53", seguit d' Omar Mekharchef, amb un temps de 17'23".
Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora de la Santi Centelles ha estat l'olotina
Anna Plana, la protagonista dels vídeos promocionals de la prova. Ha signat un temps de 18'47". Plana s'ha anat a canviar ràpidament i ha pres després la sortida de la Mitja Marató. Elisabet Colomer ha estat segona amb un temps de 19'27", mentre que la tercera ha estat Desirée Díaz, amb 20'07".
. Aquí podeu consultar tots els resultats de la Santi Centelles