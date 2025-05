Ja està aquí la XXII edició de la Fira Modernista de Terrassa, un cap de setmana on el temps retrocedeix i on es poden experimentar petits tastets de com era la vida a començaments del segle passat. Els carrers del centre de la ciutat s'han omplert de paradetes de productes artesans, d'activitats per a adults i menuts, inclòs un casament, i de persones que semblen haver sortit d'una fotografia en blanc i negre.

FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI i POL ORTEGA