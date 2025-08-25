Terrassa amplia els vestidors femenins de la Policia Municipal

El vestidor femení de la Policia Municipal de Terrassa s’havia quedat petit per “la creixent entrada de dones al cos”. Això indicava l’informe del projecte de redistribució interna de la seu policial, aprovat el novembre passat i executat aquest estiu per un import de gairebé 149.000 euros. Les obres del nou vestuari femení acabaran aquesta setmana, segons les previsions de l’Ajuntament.
El regidor Xavier Cardona, en qualitat d’alcalde provisional, ha visitat aquest dilluns les obres d’ampliació en companyia de Ruth Hibernón, regidora de Via Pública i Protecció Civil. El consistori indica que amb l’adaptació de les instal·lacions ha volgut donar resposta a l’increment d’agents femenines a la Policia Municipal. Els treballs a l’edifici ubicat a l’avinguda de les Glòries Catalanes han inclòs la creació de noves dutxes, lavabos i sanitaris, “així com la renovació de paviments i una nova instal·lació d’aigua calenta sanitària, clima i ventilació en l’espai”. Les obres es van iniciar el mes de juny i van ser adjudicades per un import de 148.267,59 euros. El pressupost base inicial era de 183.091 euros i el termini aproximat, de tres mesos.
La Policia Municipal de Terrassa està formada actualment per 281 agents, 57 dels quals són dones, “i la previsió és que aquesta xifra segueixi en augment”, assenyala el consistori. El projecte contemplava l’enderroc d’envans, el desmuntatge del fals sostre, l’adaptació de serveis, el cobriment opac de finestres amb vinil, l’obertura d’una porta al vestíbul de les escales i el tapiat d’una altra. L’edifici de Glòries, amb cinc plantes, té una superfície construïda de 6.126 metres quadrats.