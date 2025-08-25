Un premi de la Bonoloto deixa més de 32.000 euros a Terrassa

Terrassa ha estat una de les ciutats afortunades en el sorteig de la Bonoloto celebrat aquest diumenge, 24 d’agost de 2025. Una de les quatre butlletes premiades de Segona Categoria —cinc encerts més el complementari— va ser validada al punt de venda núm. 12.795, situat al centre comercial Carrefour de l’Autopista C-58 (km 17,8). El premi per a cada encertant d’aquesta categoria ascendeix a 32.893,48 euros.
En la Primera Categoria, corresponent a sis encerts, no hi va haver cap butlleta guanyadora. Això fa que el pot acumulat augmenti i que, en el pròxim sorteig, un únic encertant podria arribar a guanyar fins a 1,8 milions d’euros.
No és la primera vegada enguany que la sort visita la ciutat vallesana. L’últim precedent data del 7 de gener, quan un altre terrassenc va encertar la Segona Categoria i es va endur 67.735,39 euros. En aquella ocasió, el bitllet premiat es va vendre a l’administració de loteries número 5, situada al Raval de Montserrat, 52.