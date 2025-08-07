FOTOS | El canvi de bandera a la Torre del Palau

L'Ismael i el Marcos, de la brigada de Patrimoni, han dut a terme aquest dijous el protocol·lari canvi de bandera a la Torre del Palau. Quan el servei de Protocol-Museu determina que s’ha de jubilar, es duu a terme la renovació.
El camí a través de les primeres escales exteriors de la Torre del Palau, per després pujar quatre plantes més a través d’una nova escala, ara en forma de caragol. Una vegada a dalt, portar cap a baix la bandera desgastada, i cap amunt la nova cirereta del pastís de la Torre del Palau. Tot aquest procés, dut a terme en un període de menys de deu minuts.