Recta final per a les obres de millora al carrer de Sant Antoni de Terrassa

L’alcalde accidental de Terrassa, Xavier Cardona, ha visitat aquest dilluns les obres de millora del carrer de Sant Antoni, iniciades a finals de juliol passat. Els treballs, amb un pressupost de 127.309,90 euros, han suposat la renovació de tot el paviment, substituïnt totes les capes del ferm existent a la calçada i fent una estesa d’asfalt en calent. L’Ajuntament ha indicat que només falta pintar-hi la senyalització horitzontal.
Any rere any, el carrer de Sant Antoni és un dels més deteriorats del Centre. Les actuacions realitzades aquest estiu han consistit també a reparar pous enfonsats. El projecte ha inclòs el trasllat dels embornals al centre de la via “per augmentar la capacitat de desguàs i reduir l’impacte dels episodis de pluja, així com per garantir una vida útil del vial més llarga”, apunta el consistori.
Avinguda del Vallès
Després de veure el desenvolupament de les obres, Cardona s'ha desplaçat fins a l’avinguda del Vallès per visitar la reforma de l’asfaltat que s’hi està duent a terme i que va iniciar-se la setmana passada. L’actuació prevista suposarà la renovació del paviment asfàltic, la substitució de tapes de pous i reixes de clavegueram, la millora de zones enjardinades i la modernització puntual de l’enllumenat.
Actualment, els treballs es concentren en l’àmbit situat entre els carrers d’Alemanya i de l’Aire, on ja s’hi està executant el fresat per poder realitzar el posterior asfaltatge.
La previsió és que el tram previst per asfaltar aquest 2025, el vial est en sentit nord de l’avinguda del Vallès entre el carrer d’Alemanya i el pont de Navarra, estigui acabat el 12 de setembre.
Millores a 99 carrers
Tant les obres del carrer de Sant Antoni com les de l’avinguda del Vallès formen part del Projecte de millora d’asfalts Terrassa 2025, el qual contempla dos tipus d’actuacions: manteniments i reparacions en les zones que es conserven en bon estat i renovacions completes en carrers i trams on el desgast és mes important.
Segons l'Ajuntament, durant els primers dos anys de mandat s’han destinat 3,8 milions d’euros a aquestes millores i s’han asfaltat 99 carrers. "L’objectiu en finalitzar el mandat és el d’haver actuat en 200 carrers i avingudes de la ciutat amb una inversió de 10,3 milions d’euros", afegeix el consistori.