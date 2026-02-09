FOTOS | La “Carmen” de Gasa conquereix Terrassa

LaFACT ha estrenat aquest cap de setmana "Carmen", una coproducció internacional que fusiona tradició i modernitat sota la coreografia d’Enric Gasa. L'espectacle ha estat creat conjuntament amb l’Innsbruck Winter Dance Festival. Aquesta versió contemporània de Carmen combina la música de Rodion Shchedrin amb sons del flamenc i de la tradició popular andalusa.
El projecte és el resultat d’un treball conjunt de col·laboració internacional entre Factoria de Dansa LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival. Després d’un workshop realitzat amb els alumnes del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT, Gasa ha seleccionat alguns d’ells per integrar-los al cos de ball d’aquesta producció, que ha estat assajada a la ciutat austríaca d'Innsbruck.