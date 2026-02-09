L’Escola Auró s'alia amb la campanya Cuidem Terrassa: "El barri és casa nostra i n'hem de tenir cura"

La plaça situada al costat de l’
Escola Auró, a Can Palet, ha deixat de ser un lloc de pas aquest matí per convertir-se en un espai de canvi ciutadà. En el marc de la campanya cívica Cuidem Terrassa, l’alumnat de 5è i 6è de primària ha protagonitzat, juntament amb l ’alcalde Jordi Ballart i l’equip docent, la s ignatura simbòlica d’un acord per vetllar per l’espai públic i la convivència.
L’acte ha servit per recordar que el manteniment de la ciutat és una tasca compartida. En la seva intervenció, l’alcalde ha volgut transmetre als infants la importància de sentir-se
l’espai urbà com a propi: "La ciutat és de tots, no és de ningú en concret; per tant, tots i totes en tenim la responsabilitat. El carrer és com si fóssim a casa", ha afirmat Ballart, qui ha insistit que cal "ajudar a cuidar Terrassa cada dia amb petits gestos".
La iniciativa vol acostar la campanya a l'àmbit educatiu "perquè els centres siguin un petit motor de canvi". La voluntat és arribar a tota la ciutat i d'implicar especialment les escoles "perquè tenir uns entorns escolars cuidats, nets i agradables és imprescindible per al benestar dels nens i nenes, però també és un magnífica exemple de civisme quotidià". És amb aquest objectiu que l'Escola Auró ha protagonitzat la primera acció de la nova campanya en l'àmbit escolar.
Un decàleg de convivència
El nucli de la trobada ha estat la lectura i la signatura dels compromisos adquirits. Un nen i una nena, en representació dels seus companys, han estampat la seva signatura al costat de la de l’alcalde i la directora del centre en un gran plafó. El text recull accions concretes com "no llençar papers ni deixalles al carrer", "cuidar bancs, tanques i fanals" i "respectar les plantes i els espais verds".
Ballart també ha volgut fer pedagogia sobre l’impacte de l’incivisme i ha recordat als joves que "quan es trenquen bancs, quan es trenquen jocs infantils o quan es trenca mobiliari urbà, això té un cost molt elevat que hem de pagar entre totes i tots amb els nostres impostos". A més, s’ha posat èmfasi en la mobilitat i el respecte, amb punts en què els alumnes poden incidir directament, com "entrar i sortir de l'escola amb calma" i "fer un bon ús de bicicletes i patinets".
Signatura simbòlica del decàleg d`acords
Nebridi Aróztegui
L'escola com a eix del barri
Per la seva banda, la directora de l’Escola Auró,
Pilar Castellar, ha destacat la resposta entusiasta de l’alumnat davant la proposta i ha reivindicat el v incle entre el centre educatiu i el barri: "La nostra és l'escola del barri i nosaltres n'hem de tenir cura; tots hi vivim o hi venim cada dia".
L’acord signat aquest dilluns no es tanca només amb bones intencions, sinó que inclou un deure per als escolars. L’alcalde ha anunciat que el punt onzè del compromís és un encàrrec directe a la imaginació dels infants: "L'onzè compromís seria buscar un nom a aquesta plaça del costat de l'escola", un espai on l’Ajuntament s'ha compromès a vetllar pel civisme i el respecte.
A l’acte també hi han assistit el tinent d’alcalde Xavier Cardona; la regidora d'Educació, Patricia Reche; i la regidora de Manteniment Urbà, Montserrat Alba; així com representants del comerç i membres del grup Dones amb Iniciativa de Can Palet. També hi han pres part tècnics municipals. Durant la signatura dels acords, s'ha explicat el funcionament de l’
aplicació mòbil Cuidem Terrassa per comunicar incidències a la via pública, amb l'objectiu que els alumnes també en puguin fer pedagogia a casa.