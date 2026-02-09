Els European Digital Innovation Hubs (EDIH), que acompanyen les pimes a incorporar tecnologies digitals avançades, afronten una etapa clau: reconeguts com a agents de transformació digital, necessiten un marc de finançament més estable. Així s'ha posat en relleu aquest dilluns en la primera jornada de la IV Trobada Nacional dels EDIH, organitzada pel Digital Impulse Hub – Cambra de Comerç de Terrassa.
Josep Prats, gerent de la Cambra –que el 2025 ha coordinat la xarxa estatal d’EDIH junt amb el CIDIHUB–, ha exposat el treball d’interlocució amb diversos ministeris per posicionar els EDIH dins l’ecosistema estatal d’innovació. Ha admès que, malgrat el reconeixement institucional, “en aquest moment no hi ha opcions directes de finançament estructural”, tot i que ha apuntat a la possible continuïtat del Programa d’Ajuda als Digital Innovation Hubs (PADIH) i a l’encaix dels hubs en convocatòries d’innovació ja existents com una via a explorar.
María Pilar González, cap del departament de Promoció Institucional i Cooperació Territorial del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI), del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, ha subratllat el paper dels EDIH com a agents de proximitat per fer aflorar projectes empresarials innovadors. “Vosaltres que esteu al territori sou els que coneixeu les empreses, i per això us volem utilitzar com a agents”, ha afirmat, destacant la voluntat del CDTI de reforçar la capil·laritat territorial i canalitzar les empreses cap als instruments de finançament existents, especialment en àmbits com la transferència tecnològica, els ecosistemes d’innovació i la compra pública innovadora.
El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ha situat el debat en el context industrial de la demarcació, amb un teixit format majoritàriament per pimes que necessiten avançar en digitalització. Talamàs ha reivindicat la trajectòria de Terrassa com a ciutat industrial resilient i ha defensat el paper del Digital Impulse Hub com a eina per captar recursos i impulsar projectes, recordant, que segons algunes fonts, “per cada euro que s’inverteix en digitalització, el PIB creix tres euros”.
Per la seva banda, la tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, ha remarcat el compromís municipal amb la transformació digital i la col·laboració públicoprivada. Ha destacat que els EDIHs ofereixen molt més que tecnologia: “acompanyament, proximitat i coneixement situat al territori”, i ha defensat que trobades com aquesta permeten generar aliances que superen fronteres territorials i especialitzacions, reforçant l’impacte econòmic i social de la innovació.
En la jornada d'aquest dilluns també s'ha parlat de l’entorn col·laboratiu dels EDIH de la mà de CitCom.ai, AgrifoodTEF i DATAlife. Així mateix, s'ha abordat la col·laboració amb altres iniciatives europees com la Plataforma Europea d’Experiències d’Aprenentatge (EULEP), centrada en tecnologies de digitalització avançada. El node català (format per la UOC, l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra) ha lliurat els Premis EULEP Skills Competition als millors projectes per a empreses. Aquests van recaure en Mònica Montero per l’aplicació de la realitat virtual com a recurs terapèutic i psicosocial en una residència de gent gran; en una iniciativa de David Enrich per implementar la intel·ligència artificial a la gestió del taller i els recanvis a BonÀrea; i en Montserrat Favà, de l’INS Terrassa en col·laboració amb Texfor, per una proposta per apropar el potencial del tèxtil contemporani als joves amb experiències immersives a través de la realitat virtual.
La VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs acabarà dimarts amb una matinal al Customer Welcome Center d’HP Barcelona, a Sant Cugat.