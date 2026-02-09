Depor 4 Siglo XXI ja gestiona el complex de les Palmeres

La nova empresa adjudicatària de les instal·lacions de les Palmares gestiona des d'aquest dilluns el complex esportiu. L'Ajuntament ha dut a terme ja els tràmits pertinents perquè Depor Siglo XXI, del grup CDO, comenci a dirigir l'equipament esportiu. S'ha dut a terme el traspàs i el lliurament de claus.
D'aquesta manera, el consistori ha pres possessió de les instal·lacions situades al carrer dels Jocs Olímpics, en plena Àrea Olímpica.
A partir d'ara, i de manera coordinada amb la nova empresa adjudicatària, es procedirà al canvi de titularitat "de manera ordenada, segura i amb el mínim impacte possible tant per als usuaris com per als professionals que treballen al complex", segons explica el consistori.
En aquest sentit, els nous propietaris estan treballant per evitar el tancament complet de les instal·lacions. Les millores es duran a terme de manera progressiva per espais, fins que el centre, la maquinària i els serveis estiguin totalment renovats.
L'empresa ha posat a disposició el canal "CDO Terrassa en Directe", des del qual es podrà conèixer dia a dia la transformació del complex esportiu de les Palmeres. Des d'aquest enllaç es permet que els usuaris, tant actuals com futurs, puguin reservar la seva plaça de soci. El personal que hi treballa fins ara continuarà resolent els dubtes o consultes dels usuaris.
El complex de les Palmeres abasta diversos espais tant interiors com exteriors, entre ells una piscina, diferents sales esportives, un camp de futbol-11, un camp de futbol-7 i deu pistes de pàdel, entre altres. Es preveu que el nou propietari destini 5 milions d'euros a la posada al dia de les instal·lacions.
La durada del contracte entre l'Ajuntament i Depor 4 Siglo XXI és de 20 anys. L'empresa haurà de fer front al pagament d'un cànon variable al consistori, que anirà en funció de l'anualitat del contracte i segons una previsió d'ingressos estimat.
Es constituirà també una comissió paritària de seguiment formada per dos representants de l'Ajuntament i dos més de l'empresa adjudicatària, que vetllarà pel compliment dels compromisos adquirits en el contracte.