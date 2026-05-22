FOTOS | La Verge del Rocío ja és a Terrassa

Ja fa setmanes que Can Petit s'ha transformat, com cada any, en una mena de poblat almonteño. Els romeus han rebut aquest dijous la Blanca Paloma, a la qual veneraran durant tot aquest cap de setmana en la celebració de la 53a edició de la Romería del Rocío a Catalunya. Aquesta mostra de religiositat popular multitudinària i de convivència està organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC).
Aquest dissabte, 23 de maig, a les 17 hores, tindrà lloc a la zona la recepció i presentació dels germandats amb el seu Simpecado.
La jornada del diumenge s'obrirà a les 10 hores amb la Missa Pontifical de Pentecosta, presidida per Salvador Cristau, bisbe de Terrassa i cantada pel cor de l'Hermandad Nustra Señora del Rocío Divina Pastora de Mataró. A les 00 hores, el capellà Juan Carlos Montserrat, rector de l'Església de Sant Martí, resarà el Rosari de l'Aurora, que cantarà l'Hermandad Nuestra Señora del Rocío Las Marismas de Santa Coloma de Gramanet. El dilluns, a les 8 hores, Juan Carlos Montserrat oficiarà la Missa de l'Alba, amb la participació de 'Hermandad Nuestra Señora del Rocío Los Romeros. A les 10, la processó de la verge visitarà totes les germandats presents en el recinte.