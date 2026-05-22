Pili Peña va tenir el comiat que es mereixia. Va tornar a ser una jugadora transcendent a l’aigua davant d’un Sant Andreu que jugarà la “final-four” de l’Eurolliga i fins i tot va tenir una darrera oportunitat d’aconseguir el gol de la victòria i forçar un tercer partit dissabte per ser a la final de la lliga. Després de set temporades vestint els colors del CN Terrassa, tant el seu club com la ciutat van homenatjar la campiona olímpica en acabar el partit i la temporada. En un acte senzill, però emotiu, Peña va tornar a rebre l’escalf de la seva afició. En els 20 anys que ha jugat a la selecció ha guanyat tres medalles olímpiques, entre altres guardons.
FOTOS | L'últim ball de Pili Peña
Publicat el 22 de maig de 2026 a les 16:10
- Pili Peña es retira en el CN Terrassa -
- Lluís Clotet
